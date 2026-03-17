Η Lidl Κύπρου υλοποιεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική βιωσιμότητας, με δράσεις και μετρήσιμους στόχους για το κλίμα, τους φυσικούς πόρους, τη βιοποικιλότητα, τον άνθρωπο και τη συνειδητή διατροφή.

Η βιωσιμότητα, για τη Lidl Κύπρου, δεν αποτελεί μια παράλληλη πρωτοβουλία, αλλά έναν σταθερό τρόπο λειτουργίας που διατρέχει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Αυτή τη φιλοσοφία αποτυπώνει και ο Απολογισμός Βιωσιμότητας 2024, την οποία η εταιρεία δεσμεύεται να δημοσιοποιεί, παρουσιάζοντας συνολικά την αξία που δημιουργεί για την αγορά, τους εργαζομένους, τους προμηθευτές, την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον. Μέσα από την Έκθεση, η Lidl συνδέει τις δραστηριότητές της με ευρύτερα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης σε εταιρικό, κλαδικό, τοπικό και εθνικό επίπεδο, έχοντας ως βασικό σημείο αναφοράς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ενώ παράλληλα ενισχύει τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και τον ουσιαστικό διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο Απολογισμός Βιωσιμότητας 2024 αναδεικνύει τα βασικά πεδία δράσης της CSR στρατηγικής της εταιρείας, τόσο εντός της αλυσίδας αξίας της όσο και πέρα από αυτήν. Από τις εγκαταστάσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα, μέχρι την κοινωνία, την υγεία και την καθημερινότητα των καταναλωτών, η στρατηγική της εταιρείας στηρίζεται σε μια ξεκάθαρη επιδίωξη: να δημιουργεί αξία με διάρκεια, ουσία και πραγματικό αποτύπωμα.

Προστασία του κλίματος με σχέδιο και συνέπεια

Η προστασία του κλίματος βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής της Lidl. Η εταιρεία δεσμεύεται για τη δραστική μείωση των λειτουργικών της εκπομπών σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής της, επεκτείνοντας παράλληλα τις προσπάθειές της σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής της αλυσίδας για ένα βιώσιμο μέλλον. Παράλληλα, επενδύει συστηματικά σε ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και πιστοποιήσεις βιώσιμης λειτουργίας. Μόνο το 2024, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά έφτασε τις 2.502.328,00 kWh στην Κύπρο, επιβεβαιώνοντας ότι η μετάβαση σε ένα πιο υπεύθυνο λειτουργικό μοντέλο γίνεται με πράξεις.

Πιο υπεύθυνη διαχείριση πόρων

Η Lidl Κύπρου επενδύει σε μια κυκλική προσέγγιση, δίνοντας έμφαση στη διαχείριση των πρώτων υλών, στον επανασχεδιασμό των συσκευασιών και στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης.

Παράλληλα, η εταιρεία εστιάζει στη βέλτιστη διαχείριση των τροφίμων και των οργανικών απορριμμάτων. Μέσα από ένα υπεύθυνο μοντέλο λειτουργίας, προτεραιότητα παραμένει ο δραστικός περιορισμός της σπατάλης και η ενίσχυση της αποδοτικότητας σε κάθε στάδιο της αλυσίδας.

Σεβασμός της βιοποικιλότητας

Η προστασία της βιοποικιλότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για ανθεκτικά οικοσυστήματα και για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Η Lidl ενσωματώνει αυτή τη διάσταση στην αλυσίδα εφοδιασμού της, ενισχύοντας πιο υπεύθυνες πρακτικές προμήθειας, βιώσιμες πρώτες ύλες και καλύτερη διαχείριση του νερού. Το 2024, στην Κύπρο καταγράφηκαν 183 βιολογικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, 283 προϊόντα Fairtrade και 591 προϊόντα Rainforest Alliance, αριθμοί που αποτυπώνουν μια σαφή κατεύθυνση προς πιο υπεύθυνες επιλογές παραγωγής και κατανάλωσης.

Δίκαιο επιχειρείν με επίκεντρο τον άνθρωπο

Για τη Lidl Κύπρου, η βιωσιμότητα ξεκινά από μέσα προς τα έξω. Αυτό σημαίνει επένδυση σε ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον, σε ίσες ευκαιρίες, σε δίκαιες σχέσεις με συνεργάτες και προμηθευτές, αλλά και σε ουσιαστική στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Το 2024, η συνολική συνεισφορά σε απασχόληση σε άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας στην απασχόληση ανήλθε σε 2 χιλ. θέσεις στην Κύπρο, που αντιστοιχεί στο 0,40% της συνολικής απασχόλησης της χώρας μας, ενώ παράλληλα η εταιρεία συνεργάστηκε με 95 τοπικούς προμηθευτές τροφίμων στην Κύπρο.

Παράλληλα, συνεχίζει να ενισχύει τη νέα γενιά, την οικογένεια και τις τοπικές κοινότητες μέσα από στοχευμένες κοινωνικές πρωτοβουλίες. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία εστιάζει στην υποστήριξη των εργαζόμενων μητέρων με τη δημιουργία του πρώτου Δωματίου Θηλασμού στις κεντρικές της εγκαταστάσεις, στη διαρκή προστασία των παιδικών δικαιωμάτων μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με το "Hope For Children" (προγράμματα Beat Bullying, Team Up και στήριξη της Γραμμής 1466), καθώς και στην προώθηση του εταιρικού εθελοντισμού μέσω της πρωτοβουλίας YOU, δίνοντας στους ανθρώπους της τη δυνατότητα να προσφέρουν κοινωνικό έργο με ειδική άδεια αποδοχών.

Η υγεία και η συνειδητή διατροφή στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη θέση στη στρατηγική της Lidl κατέχει η προάσπιση της υγείας, μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη συνειδητή διατροφή. Με έμφαση στην υγιεινή διατροφή, τη βιώσιμη διατροφή και τη διαφάνεια, η εταιρεία προωθεί τη μείωση ζάχαρης και αλατιού σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενισχύει τις επιλογές φυτικής προέλευσης και διευρύνει τη γκάμα προϊόντων vegan, vegetarian, βιολογικών, τοπικών και ολικής άλεσης. Στους στόχους της περιλαμβάνεται η αύξηση των φυτικών τροφίμων κατά 20% μέχρι το 2030 και η αύξηση των δημητριακών ολικής άλεσης κατά 10%.

Την ίδια στιγμή, η ασφάλεια τροφίμων παραμένει αδιαπραγμάτευτη, με 2.515 αναλύσεις ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων στην Κύπρο μέσα στο 2024. Επίσης στην Κύπρο, ξεχωριστή είναι και η συμβολή της Lidl Food Academy, που λειτουργεί από το 2015, προάγοντας τη γνώση γύρω από την υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, καθώς και του Lidl Wellness Camp, μιας πρωτοβουλίας που αναδεικνύει πώς η επιχείρηση μπορεί να συμβάλει έμπρακτα στην υγεία και την ευεξία των πολιτών, μέσα από συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς και δράσεις βασισμένες σε τεκμηριωμένη γνώση.

Μια στρατηγική με συνέχεια και ουσιαστικό αποτύπωμα

Αυτό που ξεχωρίζει στη Lidl είναι ότι η βιωσιμότητα δεν αντιμετωπίζεται ως σύνολο μεμονωμένων ενεργειών, αλλά ως μια ενιαία φιλοσοφία που συνδέει το περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονομία και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Από το κλίμα και τους φυσικούς πόρους, μέχρι τη βιοποικιλότητα, το δίκαιο επιχειρείν και τη συνειδητή διατροφή, η εταιρεία αποδεικνύει ότι η υπεύθυνη ανάπτυξη χτίζεται βήμα βήμα, με σχέδιο, συνέπεια και πράξεις μετρήσιμες. Γιατί τελικά, το κοινό μας σπίτι αξίζει κάτι καλύτερο.

Μπορείτε να βρείτε τον Απολογισμό Βιωσιμότητας 2024 εδώ.