Έρχεται το Cyprus EMEA Healthspan Summit 2026

Στις 27 και 28 Απριλίου, η Κύπρος γίνεται το επίκεντρο μιας παγκόσμιας επιστημονικής συνάντησης. Το διεθνούς φήμης St. Moritz Longevity Forum μεταφέρει την τεχνογνωσία του στη Λεμεσό, διοργανώνοντας το πρώτο Cyprus EMEA Healthspan

Summit. Στον εντυπωσιακό χώρο του Parklane Resort & Spa, κορυφαίοι επιστήμονες, οραματιστές επενδυτές και ηγέτες του κλάδου της υγείας θα συναντηθούν για να ξεκλειδώσουν τα μυστικά της «υγιούς μακροζωίας».

Υπό τον τίτλο «Innovating Life: Shaping the Future of Longevity» (Καινοτομώντας στη Ζωή: Διαμορφώνοντας το Μέλλον της Μακροζωίας), το συνέδριο θα αποτελέσει μια κορυφαία πλατφόρμα διαλόγου για την επιστήμη της υγιούς παράτασης της ζωής (healthspan). Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα και θα χαιρετιστεί από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Κυπριακής

Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ένας Μεσογειακός Κόμβος Καινοτομίας και Βιοτεχνολογίας Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν διεθνούς φήμης επιστήμονες, πρωτοπόροι της βιοτεχνολογίας, επενδυτές και φορείς χάραξης πολιτικής από την περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική). Στόχος είναι η ανάδειξη της Κύπρου ως στρατηγικού κέντρου για την «Οικονομία της Μακροζωίας» και την προληπτική ιατρική.

Οι 5 Πυλώνες του Συνεδρίου: Το πρόγραμμα θα εστιάσει σε πέντε κεντρικούς άξονες:

Αναγεννητική Ιατρική & Βιοδείκτες: Παρακολούθηση της βιολογικής ηλικίας και αναστροφή της κυτταρικής φθοράς. Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) στην Υγεία: Η επιτάχυνση της ανακάλυψης φαρμάκων και εξατομικευμένων διαγνώσεων. Υποδομές Μακροζωίας: Εξειδικευμένες κλινικές και αστικά μοντέλα για υγιή γήρανση. Οικονομική Μακροζωία: Στρατηγικές διαχείρισης πλούτου για μια κοινωνία εκατονταετών. Κοινωνική Πολιτική: Επαναπροσδιορισμός του εργατικού δυναμικού και της κοινωνικής στήριξης.

Σημαντικές Παρουσίες Το Summit φιλοξενεί κορυφαίους ομιλητές, όπως ο Dr. Vittorio Sebastiano (Stanford University), ο Dr. Aubrey de Grey και ο Dr. Michael Ringel, οι οποίοι θα αναλύσουν τον κυτταρικό αναπρογραμματισμό και την ψηφιακή μεταμόρφωση της ιατρικής.

Masterclass Υψηλών Επιδόσεων (High Performance) Ένα εντατικό τρίωρο εργαστήριο σχεδιασμένο αποκλειστικά για CEO και ηγετικά στελέχη από τους δυναμικούς κλάδους του Forex, της Τεχνολογίας, της Ναυτιλίας και των Χρηματοοικονομικών. Το Masterclass εστιάζει στη «Βιολογία της Επιτυχίας», προσφέροντας πρακτικά εργαλεία για τη διατήρηση της πνευματικής διαύγειας και της σωματικής αντοχής σε περιβάλλοντα υψηλής πίεσης.

Η CEO του St. Moritz Longevity Forum, κα. Χριστίνα Μιχαήλ, αναφέρει: “Η Κύπρος κατέχει μια πολύ ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου και είμαι ενθουσιασμένη που, μέσω αυτής της Πρωτοβουλίας, τοποθετούμε την Κύπρο μας στον παγκόσμιο χάρτη της καινοτομίας και της επιστήμης.”

Εγγραφές και Συμμετοχή: Οι θέσεις είναι περιορισμένες για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου δικτύωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα πακέτα συμμετοχής και να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας: https://stmoritzlongevityforum.ch/cyprus-emea-healthspan-summit/