Σε νέα εποχή εισέρχεται η ψηφιακή υπεραγορά της Wolt. Ξεχάστε την κίνηση και τα βαριά καλάθια. Τα ψώνια στην πόρτα σου σε μερικά λεπτά.

Το ψώνισμα στην υπεραγορά αποτελεί για τους περισσότερους μία καθημερινή ή εβδομαδιαία ρουτίνα, η οποία μερικές φορές μοιάζει με αγγαρεία και άλλοτε μία μικρή «απόδραση» από την έντονη και φορτική καθημερινότητα.

Ωστόσο, η επίσκεψή στην υπεραγορά δεν είναι για όλους μία εύκολη υπόθεση. Υπάρχει και εκείνη η κατηγορία ανθρώπων που δυσκολεύονται με τα ψώνια της υπεραγοράς λόγω πληθώρας υποχρεώσεων, αλλά και αυτοί που απλώς επιλέγουν μετά από μία έντονη καθημερινότητα να αράξουν στον καναπέ και να ξεκουραστούν.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας υποχρεώνει να αναζητήσουμε εύκολες και γρήγορες λύσεις που μας εξοικονομούν χρόνο και χρήμα. Ένα από αυτά τα εργαλεία που αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητά μας είναι το online supermarket, το οποίο έχει εισέλθει «αθόρυβα» στη ζωή μας και επαναπροσδιόρισε τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τα ψώνια τους οι Κύπριοι.

Τα καλύτερα της πόλης στην πόρτα σου με Wolt Market

Το Wolt Market, η ψηφιακή υπεραγορά που κάνει τα ψώνια της εβδομάδας παιχνίδι, μετά τη δυναμική επέκταση της στην κυπριακή αγορά, προχωρά στη μεγαλύτερη αλλαγή της πενταετούς πορείας του. Υιοθετεί μία νέα πράσινη ταυτότητα που έχει ως στόχο να προσφέρει στους χρήστες της εφαρμογής μια αναβαθμισμένη εμπειρία του online grocery.

Δεν πρόκειται απλώς για μία αλλαγή της εικόνας του brand, αλλά για ένα statement ολικής ανανέωσης που ανταποκρίνεται στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Το ανανεωμένο brand αντανακλά την αξιοπιστία, τη φρεσκάδα και την ποιότητα των προϊόντων του Wolt Market, αλλά και τη διεύρυνση των επιλογών με premium και βιολογικά προϊόντα, όπως ψωμί ημέρας, φρέσκα φρούτα και λαχανικά τοπικής παραγωγής, φρέσκο κρέας και θαλασσινά.

Πλέον δεν χρειάζεται να σπαταλάς τον χρόνο σου στους δρόμους, αναζητώντας το καλύτερο προϊόν της πόλης, καθώς η ομάδα του Wolt Market ενισχύει τη συνεργασία της με τοπικούς παραγωγούς, όπως φούρνους, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία και ιχθυοπωλεία, εμπλουτίζοντας τα «ράφια» της ψηφιακής υπεραγοράς με τα πιο δημοφιλή και ποιοτικά προϊόντα που μέχρι σήμερα βρίσκαμε μόνο σε επιλεγμένα μαγαζιά της πόλης.

Ισχυρό δίκτυο καταστημάτων

Μέσα από ένα ισχυρό δίκτυο επτά καταστημάτων σε στρατηγικά σημεία σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, τα Wolt Market αποτελούν ένα «ψηφιακό παντοπωλείο στην τσέπη μας». Ανοιχτά επτά ημέρες την εβδομάδα, από τις 7 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέρουν μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων, από τρόφιμα, είδη καθαριότητας, ακόμη και τις αγαπημένες λιχουδιές για τα κατοικίδια σας.

Και η Wolt το κάνει ακόμη πιο easy going. Η εφαρμογή σου επιτρέπει να επιλέξεις τον χρόνο παράδοσης που προτιμάς, ενώ διαθέτει live tracking της παραγγελίας σε πραγματικό χρόνο, έχοντας στη διάθεσή σου μια εξαιρετικά γρήγορη ομάδα online delivery, με μέσο χρόνο παράδοσης τα 30 λεπτά.

Με το Wolt Market, οι πιο μικρές και καθημερινές απολαύσεις, μέχρι και οι πιο εκλεκτές επιλογές, φτάνουν κατευθείαν στην πόρτα σου σε λίγα μόνο λεπτά, προσφέροντας πλούσια γκάμα επιλογών ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες που αναζητούν ευκολία, αξιοπιστία και ποιότητα.