Έμπρακτη στήριξη του Κέντρου Αίματος και των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στην Κύπρο πραγματοποίησε με επιτυχία ανοικτή εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στο Πολυδύναμο Διαγνωστικό του Κέντρο, στη Λευκωσία, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη διαχρονική του δέσμευση στην κοινωνική προσφορά και στη στήριξη των συνανθρώπων μας που χρειάζονται αίμα, σε τακτική ή και έκτακτη βάση.

Η ανταπόκριση των εργαζομένων και των φίλων του Ομίλου ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, με δεκάδες πολίτες να σπεύδουν στο Κέντρο για να προσφέρουν αίμα.

Σε δήλωσή του ο διευθυντής Λειτουργίας και Ανάπτυξης του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στην Κύπρο κ. Τάσος Καλογιάννης εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους εθελοντές αιμοδότες για την άμεση και πρόθυμη ανταπόκρισή τους. Όπως τόνισε, ο Όμιλος, αναγνωρίζοντας τις αυξανόμενες ανάγκες σε αίμα διοργανώνει εθελοντικές αιμοδοσίες στις εγκαταστάσεις του, με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση του έργου του Κέντρου Αίματος. «Η προσφορά αίματος αποτελεί υπέρτατη πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Με μια απλή πράξη μπορούμε να χαρίσουμε ελπίδα και ζωή σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Η διασφάλιση επαρκών αποθεμάτων αίματος είναι ευθύνη όλων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, διαβεβαιώνοντας ότι ο Όμιλος θα συνεχίσει να στηρίζει σταθερά και έμπρακτα τις προσπάθειες του Κέντρου Αίματος.

O κ. Καλογιάννης ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Αίματος για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή του και χαρακτήρισε το έργο που επιτελεί το Κέντρο Αίματος σπουδαίο και ανεκτίμητο για την κοινωνία.