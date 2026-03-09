H νέα συνήθεια των Κυπρίων για online αγορές!

Καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς στο κυπριακό e - commerce

Υψηλή επισκεψιμότητα: Καταγραφή περισσότερων από 4 εκατομμυρίων επισκέψεων από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας.

Ραγδαία Ανάπτυξη: Σημειώθηκε αύξηση 124% στον μέσο όρο των μηνιαίων επισκεπτών κατά το 2025.

Υψηλή Πιστότητα: Το 60% των χρηστών επιστρέφει στην πλατφόρμα σε μηνιαία βάση.

Διεύρυνση καταλόγου: Ο αριθμός των προϊόντων αυξήθηκε κατά 105% ξεπερνώντας το μισό εκατομμύριο κωδικούς

Ισχυρό δίκτυο εμπόρων: ενισχύθηκε κατά 110%

Σχεδόν δύο χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του, το Jinius Marketplace καταγράφει μετρήσιμη ανάπτυξη και εδραιώνεται δυναμικά στην κυπριακή αγορά. Με περισσότερες από 4 εκατομμύρια επισκέψεις συνολικά και εντυπωσιακή αύξηση 124% στον μέσο όρο των μηνιαίων επισκεπτών για το 2025, η πλατφόρμα εξελίσσεται σε έναν αξιόπιστο ψηφιακό προορισμό. Το πιο σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας του είναι η πιστότητα των χρηστών, καθώς το 60% των καταναλωτών επιστρέφει σε μηνιαία βάση.

Παράλληλα, η πλατφόρμα αναπτύσσεται ραγδαία σε περιεχόμενο και συνεργασίες: ο κατάλογος προϊόντων αυξήθηκε κατά 105%, ξεπερνώντας το μισό εκατομμύριο κωδικούς, ενώ το δίκτυο εμπόρων ενισχύθηκε κατά 110% με την προσθήκη 200 νέων καταστημάτων σε σχέση με το 2024.

Σε συνέντευξή της, η Γενική Διευθύντρια της Jinius, Έλενα Μέλη, αναλύει τα ορόσημα του 2025 και την εντυπωσιακή αύξηση του μεριδίου αγοράς. Με στρατηγική εστίαση στη διαρκή βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, το Jinius Marketplace εισάγει διαρκώς νέες καινοτομίες. Η επιτυχημένη ενσωμάτωση των πληρωμών με δόσεις (Buy Now, Pay Later) και η επερχόμενη δυνατότητα εξαργύρωσης βαθμών ανταμοιβής απευθείας στο checkout, αποτελούν τις κινήσεις-ματ που ενισχύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και καθιστούν το Jinius τη νέα αγαπημένη συνήθεια της Κύπρου.

Με ποια λογική σχεδιάστηκε το Jinius Marketplace και πώς αυτό μεταφράζεται στην εμπειρία του χρήστη σήμερα;

Από την αρχή, στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα εύκολη στη χρήση, με καθαρό σχεδιασμό και ομαλή πλοήγηση, ώστε ο χρήστης να μπορεί να βρίσκει γρήγορα και εύκολα ό,τι ψάχνει. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη διαφάνεια και στη δυνατότητα σύγκρισης επιλογών και τιμών από διαφορετικά καταστήματα, μέσα σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Θέλουμε ο καταναλωτής να νιώθει σιγουριά πριν από την αγορά και άνεση σε όλη τη διαδρομή, από την αναζήτηση στο site μέχρι την παραλαβή της παραγγελίας του.

Η αυξανόμενη επισκεψιμότητα, το υψηλό ποσοστό χρηστών που επανέρχονται μηνιαία, η διεύρυνση του εύρους των κατηγοριών και η συνεχής ενίσχυση του καταλόγου μας επιβεβαιώνουν ότι χτίζουμε μια υπηρεσία που έχει αξία για τον καταναλωτή και για την τοπική αγορά.

Ποια θεωρείτε τα μεγαλύτερα οφέλη για τον καταναλωτή που επιλέγει Jinius;

Στο Jinius, ο καταναλωτής απολαμβάνει μια αναβαθμισμένη αγοραστική εμπειρία, καθώς μπορεί να συγκρίνει επιλογές από πολυάριθμα καταστήματα και να ολοκληρώνει τις αγορές του εύκολα και γρήγορα μέσα από ένα ενιαίο checkout. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μέγιστη ευκολία σε κάθε συναλλαγή, εξασφαλίζοντας τα εξής προνόμια:

Δωρεάν αποστολή & επιστροφές: Δωρεάν παράδοση και δυνατότητα επιστροφής σε χιλιάδες προϊόντα.

Δωρεάν παράδοση και δυνατότητα επιστροφής σε χιλιάδες προϊόντα. Ευελιξία στην παραλαβή: Δυνατότητα παράδοσης στο σπίτι αλλά και σε lockers για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία και ευελιξία στην παράδοση δεμάτων.

Δυνατότητα παράδοσης στο σπίτι αλλά και σε lockers για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία και ευελιξία στην παράδοση δεμάτων. Buy Now , Pay Later : Μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία μέσω της υπηρεσίας Fleksy.

Μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία μέσω της υπηρεσίας Fleksy. Διπλή ανταμοιβή: Κέρδος με διπλούς βαθμούς ανταμοιβής σε κάθε αγορά.

Κέρδος με διπλούς βαθμούς ανταμοιβής σε κάθε αγορά. Αποκλειστικές προσφορές: Πρόσβαση σε προνομιακές ενέργειες του Jinius και αποκλειστικές προσφορές από τα συνεργαζόμενα καταστήματα.

Τι ήταν αυτό που έκανε το 2025 χρονιά-ορόσημο για το Jinius;

Το 2025 υπήρξε μια χρονιά έντονης ανάπτυξης και ωρίμανσης για το Jinius. Ενισχύσαμε σημαντικά την παρουσία μας στην κυπριακή αγορά, επεκτείνοντας τόσο τον κατάλογο των προϊόντων μας όσο και το δίκτυο των συνεργατών μας.

Σήμερα, η πλατφόρμα προσφέρει πάνω από 14 κατηγορίες προϊόντων - από μόδα και τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού και DIY- καλύπτοντας περισσότερες από μισό εκατομμύριο επιλογές σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Παράλληλα, επενδύσαμε στρατηγικά στη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και στον εμπλουτισμό του περιεχομένου, επιτρέποντας στους καταναλωτές να συγκρίνουν και να επιλέγουν με ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά.

Μπορείτε να μας δώσετε στοιχεία που αποτυπώνουν την δυναμική του Jinius marketplace σε χρήστες και επισκεψιμότητα;

Η δυναμική του Jinius επιβεβαιώνεται από τα τελευταία στοιχεία, με την πλατφόρμα να ξεπερνά τις 4 εκατομμύρια επισκέψεις.

Το 2025, ο μέσος όρος των μηνιαίων επισκεπτών σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση 124%, γεγονός που αποδεικνύει τη σταθερή μας ανάπτυξη και το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον του κοινού. Εξίσου σημαντικό είναι το ποσοστό πιστότητας (loyalty): το 60% των χρηστών μας επιστρέφει σε μηνιαία βάση, κάτι που αποτελεί για εμάς την ισχυρότερη ένδειξη εμπιστοσύνης και υψηλής ικανοποίησης από την αγοραστική εμπειρία που προσφέρουμε.

Πώς εξελίχθηκε ο κατάλογος προϊόντων και το δίκτυο συνεργατών του Jinius μέσα στο 2025;

Το 2025 ενισχύσαμε σημαντικά το αποτύπωμά μας σε όλες τις κατηγορίες, εμπλουτίζοντας ριζικά τον κατάλογό μας. Σε επίπεδο προϊόντων σημειώθηκε πραγματικό άλμα, καθώς ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 105%, ξεπερνώντας πλέον το μισό εκατομμύριο κωδικούς.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι στο Marketplace εντάχθηκαν πλέον και οι κορυφαίοι market leaders της κυπριακής αγοράς, όπως οι: Αθλοκίνηση, Famous Sports, Holland & Barrett, Superhome, Spanias, Mr. Bricolage, NYX, Μαύρος Λάρνακας, Κωτσόβολος και Bionic. Η εμπιστοσύνη αυτών των καταστημάτων ενισχύει περαιτέρω την αξιοπιστία της πλατφόρμας και επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση στο ψηφιακό εμπόριο της Κύπρου.

Ποιες κατηγορίες έχουν μέχρι σήμερα τη μεγαλύτερη δυναμική, πού καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός παραγγελιών, τα υψηλότερα έσοδα και ποια είναι η μέση αξία παραγγελίας;

Οι κατηγορίες που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη δυναμική μέχρι σήμερα είναι η μόδα, η τεχνολογία, oι μικροσυσκευές, ενώ βλέπουμε έντονο ενδιαφέρον και για τα προϊόντα ομορφιάς, υγείας και ευεξίας και για αυτά στην κατηγορία παιχνιδιών. Για μας, αυτό είναι ένδειξη ότι ο καταναλωτής ζητά μια πλατφόρμα που του προσφέρει μεγάλη γκάμα και ολοκληρωμένες επιλογές για τις καθημερινές του ανάγκες.

Στην κορυφή των προτιμήσεων βρέθηκαν τα παπούτσια (sneakers και σάνταλα), ενώ ακολούθησαν τα παιχνίδια και τα καλλυντικά.

Ο μεγαλύτερος αριθμός παραγγελιών καταγράφηκε στις κατηγορίες κινητά τηλέφωνα, αξεσουάρ κινητών, βιταμίνες και καφετιέρες.

Επίσης, τα υψηλότερα έσοδα σημειώθηκαν στα κινητά τηλέφωνα, στις τηλεοράσεις και στις κονσόλες παιχνιδιών (Gaming consoles), με μέση αξία παραγγελίας να διαμορφώνεται στα €79, παρουσιάζοντας αύξηση 14% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο.

Πώς στηρίζετε πρακτικά τις τοπικές επιχειρήσεις μέσα από το Marketplace;

Στο Jinius στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις με άμεσο και ουσιαστικό τρόπο. Τους προσφέρουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουν ισχυρή ψηφιακή παρουσία και να προσεγγίσουν ένα ευρύ νέο κοινό, χωρίς να απαιτείται η επένδυση σε δαπανηρές ή πολύπλοκες τεχνολογικές λύσεις. Μέσα από τις διαρκείς διαφημιστικές και προωθητικές μας ενέργειες, ενισχύουμε την ορατότητα των προϊόντων τους σε ολόκληρη την Κύπρο, οδηγώντας σε αύξηση των πωλήσεών τους. Για πολλές επιχειρήσεις, το Jinius λειτουργεί πλέον ως ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο ψηφιακό κανάλι πωλήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, ενδυναμώνουμε την τοπική αγορά και συμβάλλουμε ουσιαστικά στη συνολική αναβάθμιση του κυπριακού οικοσυστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου.

Τι να περιμένουμε στην «επόμενη μέρα»; Ποιος είναι ο οδικός χάρτης;

Ο στόχος μας για το μέλλον είναι ξεκάθαρος: να προσφέρουμε ακόμα μεγαλύτερη αξία στον χρήστη μέσα από τη διαρκή ανάπτυξη, τον εμπλουτισμό του καταλόγου μας και τη συνεχή βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας. Επεκτείνουμε τις υφιστάμενες κατηγορίες και προσθέτουμε νέες, όπως βρεφικά είδη, αθλητικά, είδη outdoor και προϊόντα πολυτελείας, ώστε το Jinius να καλύπτει κάθε σύγχρονη ανάγκη.

Παράλληλα, εξελίσσουμε την εμπειρία του χρήστη σε όλη τη διαδρομή - πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αγορά - ενσωματώνοντας πιο έξυπνες λειτουργίες, βελτιωμένη πλοήγηση και τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Στο checkout, προχωράμε με την πλήρη ενσωμάτωση του BoC Fleksy για άμεσες αγορές με δόσεις, καθώς και με τη δυνατότητα εξαργύρωσης βαθμών ανταμοιβής. Τέλος, αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες παράδοσης για ακόμα ταχύτερη εξυπηρέτηση σε ολόκληρη την Κύπρο. Όλα αυτά σηματοδοτούν τη νέα φάση του Jinius: μια πιο ολοκληρωμένη, έξυπνη και χρηστική πλατφόρμα για κάθε καταναλωτή.

Αν σας ζητούσα να το συνοψίσετε σε μία φράση;

Κάνουμε τις online αγορές των Κυπρίων ακόμη πιο εύκολες, συμφέρουσες και απολαυστικές!