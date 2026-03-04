Η Κύπρος στον Παγκόσμιο Χάρτη για την Ενδομητρίωση μαζί με 75 χώρες

Μήνας ενημέρωσης για την ενδομητρίωση ο Μάρτιος και το EndoMarch Cyprus, συμμετέχει για 11η χρονιά στο παγκόσμιο κίνημα Worldwide EndoMarch. Η Κύπρος ενώνει δυνάμεις με άλλες 75 χώρες, διεκδικώντας έγκαιρη διάγνωση και ορθή αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης, μιας οδυνηρής χρόνιας γυναικολογικής πάθησης, που επηρεάζει 400 εκατομμύρια έως 1,5 δισεκατομμύριο γυναίκες παγκοσμίως.

Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός EndoMarch Cyprus, αναπτύσσει και αυτή τη χρονιά, στοχευμένες δράσεις και εκδηλώσεις, με στόχο να αναδείξει την πραγματικότητα της ενδομητρίωσης, να καταστήσει ορατές τις επιπτώσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και να υπογραμμίσει τη σημασία της ορθής πληροφόρησης και της έγκαιρης διάγνωσης. Την επιστημονική κατεύθυνση της πρωτοβουλίας διαμορφώνει ο Πρόεδρος της Εκστρατείας, Δρ. Ανδρέας Σταυρούλης, Γυναικολόγος και Ιδρυτής του Endometriosis & Fertility Center του American Medical Center, ο οποίος συμβάλλει ενεργά και στις ενημερωτικές παρεμβάσεις.

Μάθε την Αλήθεια της. Άκουσε την Ιστορία της.

Δύο καθηλωτικές εκθέσεις φωτογραφίας σε Λευκωσία και Λεμεσό, αποκαλύπτουν ότι πίσω από το χαμόγελο υπάρχουν δύο πρόσωπα και μία αλήθεια. Μέσα από αυθεντικά πορτρέτα οκτώ ηθοποιών, αποτυπώνονται όσα συχνά μένουν αθέατα και καθορίζουν τη ζωή των γυναικών που ζουν με ενδομητρίωση.

Τις βιωματικές εκθέσεις, πλαισιώνει η σειρά storytelling videos Know Her Truth. Hear Her Story, όπου οι οκτώ καταξιωμένες ηθοποιοί - Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Αντωνία Χαραλάμπους, Πολυξένη Σάββα, Μαρίνα Μανδρή, Μαρίνα Βρόντη, Ελένη Σιδερά, Μαρίνα Μακρή και Νίκη Δραγούμη - ζωντανεύουν με τη φωνή και την ερμηνευτική τους δύναμη, τις αληθινές ιστορίες γυναικών, μεταφέροντας με σεβασμό και ευαισθησία τις μαρτυρίες τους.

Οι εκδηλώσεις της Εκστρατείας EndoMarch Cyprus, με Στρατηγικό Συνεργάτη το NUROFEN, έχουν τεθεί Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και θα φιλοξενηθούν στις 13 Μαρτίου, στις 18:30, στο Stelios Philanthropic Foundation στη Λευκωσία και στις 20 Μαρτίου, στις 18:30, στο Four Seasons Hotel στη Λεμεσό.

Μιλάμε Ανοιχτά για την Ενδομητρίωση

Κορύφωση των δράσεων, αποτελεί η ανοικτή διαδικτυακή συζήτηση με τον Δρα Ανδρέα Σταυρούλη στις 26 Μαρτίου, στις 18:00, όπου θα παρουσιαστούν οι επιπλοκές, οι θεραπευτικές επιλογές και οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την ενδομητρίωση. Πέρα από τα επιστημονικά δεδομένα, γυναίκες θα μιλήσουν ανοιχτά για τη δική τους προσωπική εμπειρία.

Η Εκστρατεία EndoMarch Cyprus, σχεδιάζεται και υλοποιείται από την Avaton Communications, η οποία έχει τον συντονισμό της επικοινωνίας, της προβολής και της δημιουργικής ανάπτυξης.

Στρατηγικός Συνεργάτης Εκστρατείας EndoMarch Cyprus το NUROFEN. Στηρίζει έμπρακτα, δράσεις που προάγουν την υγεία της γυναίκας.

Charitable Giving Partner: ENA Foundation.

Γενναιόδωρη υποστήριξη: Stelios Philanthropic Foundation, Four Seasons Hotel Limassol.

Διαχρονική υποστήριξη: American Medical Center, Endometriosis and Fertility Center Cyprus.

Media Partner: Madame Figaro

Photography & Creative Direction: Harris Kyprianou. Video Production: WeFilm

Χορηγοί: Lifeline, Medaxis, Medicover Genetics, 160m2, Pharmabelle Ltd, Eva Intima. Υποστηρικτές: Future Life Akeso, Lifebank Ltd, MSJ Group Vitabiotics, Dr. Pavlos Constantinou Histopathology and Cytology Laboratory Services, PATH–LAB Κλινικά Εργαστήρια Θεοχαρίδη, Varnavas Hadjipanayis Ltd.

Social Media: @endomarch.cyprus

Δείτε το βίντεο της εκστρατείας ΕΔΩ.