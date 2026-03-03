Η Bentley Cyprus ανακοινώνει μια αποκλειστική νέα συνεργασία με το Green Padel Club για τη διοργάνωση ενός ξεχωριστού τουρνουά Padel, που συνδυάζει τη δυναμική ενός αθλήματος υψηλών επιδόσεων με τη διαχρονική κομψότητα του τρόπου ζωής Bentley.

Καθώς το Padel συνεχίζει να γοητεύει τους πιο απαιτητικούς φίλους του αθλητισμού παγκοσμίως, η Bentley Cyprus αναβαθμίζει την εμπειρία σε ένα νέο επίπεδο.

Αυτή η συνεργασία γεννιέται μέσα από μια κοινή δέσμευση για αριστεία, ακρίβεια και επιδίωξη κορυφαίων επιδόσεων — αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της Bentley.

Το τουρνουά δεν θα αποτελέσει απλώς μια αθλητική διοργάνωση· θα είναι μια επιμελημένη εμπειρία για όσους εκτιμούν τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.

Επισκέπτες και συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της Bentley, με τα τελευταία μοντέλα από τις σειρές Continental, Flying Spur και Bentayga να εκτίθενται, αναδεικνύοντας την πορεία της μάρκας προς ένα βιώσιμο, μέλλον μέσα από τη στρατηγική Beyond100.