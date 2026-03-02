Διαμερίσματα και κατοικίες ιδανικές για τουριστική εκμετάλλευση περιλαμβάνει ο εβδομαδιαίος κατάλογος της Altamira Real Estate. Η έμπειρη ομάδα της εταιρείας επιλέγει προνομιακά ακίνητα στην Πάφο, σε τοποθεσίες που βρίσκονται κοντά σε μερικούς από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Κύπρου.

Με ενδεικτικές τιμές που ξεκινούν από μόλις €30.000, οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε άνετα διαμερίσματα και στούντιο, ανεξάρτητες κατοικίες, καθώς και μονάδες σε σύγχρονα ή πολυτελή συγκροτήματα. Τα ακίνητα αποτελούν ιδανική επιλογή τόσο για επενδυτικούς σκοπούς και τουριστική αξιοποίηση όσο και για ιδιοκατοίκηση, προσφέροντας ευκαιρίες που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες και προϋπολογισμούς.

Σε ελκυστική τοποθεσία στην κοινότητα της Χλώρακας, λίγα λεπτά από τις δημοφιλείς παραλίες και την πόλη της Πάφου, ξεχωρίσαμε διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων, με μερική θέα τη θάλασσα. Το ακίνητο αποτελεί μέρος του συγκροτήματος «Mellanos Village» και αποτελείται από άνετους εσωτερικούς χώρους 94 τ.μ., καλυμμένες και ακάλυπτες βεράντες 13 τ.μ. και 19 τ.μ. αντίστοιχα. Αποτελεί ιδανική επιλογή για επενδυτική αξιοποίηση τουριστικού χαρακτήρα, αλλά και για ιδιοχρησία. Διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας και πωλείται με ενδεικτική τιμή €170.000.

Σε προνομιακή τοποθεσία στον Δήμο Πέγειας, εντοπίσαμε διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων κοντά στην ειδυλλιακή παραλία του Κόλπου των Κοραλλίων. Το ακίνητο αποτελεί μέρος της ανάπτυξης «Coral View» και απέχει μόλις λίγα λεπτά από την πόλη της Πάφου και τον προστατευόμενο φυσικό χώρο του Ακάμα. Έχει εμβαδόν εσωτερικών χώρων 78 τ.μ. και καλυμμένη βεράντα 13 τ.μ., είναι κενό, διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας και έχει μερική θέα στη θάλασσα. Αποτελεί ιδανική επιλογή τόσο για τουριστική επένδυση όσο και για ιδιοχρησία. Επιπλέον, προσφέρει πρόσβαση στην κοινόχρηστη πισίνα και στις παροχές του συγκροτήματος. Έχει ενδεικτική τιμή €110.000.

Επίσης στον Δήμο Πέγειας, το ενδιαφέρον κεντρίζει διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων, το οποίο ξεχωρίζει για την ελκυστική του τοποθεσία και τις εξαιρετικές προσβάσεις σε υπηρεσίες και ανέσεις. Αποτελεί μέρος της ανάπτυξης «Christina Hilltop Apartments» και διαθέτει εσωτερικούς χώρους 65 τ.μ., καλυμμένες βεράντες 17 τ.μ. και ακάλυπτες βεράντες 16 τ.μ. Επιπλέον, διαθέτει χώρο στάθμευσης. Με ενδεικτική τιμή μόλις €95.000 συνιστά μια σπάνια αγοραστική επιλογή, τόσο για επένδυση μέσω ενοικίασης με καλή απόδοση όσο και για ιδιοχρησία. Το ακίνητο είναι κενό.

Σε κεντρική τοποθεσία στον Δήμο Πέγειας, εντοπίζεται μοναδική ευκαιρία που αφορά σε στούντιο διαμέρισμα, κοντά στο κέντρο της Πάφου και την παραλία. Το ακίνητο αποτελείται από λειτουργικούς εσωτερικούς χώρους περί τα 31 τ.μ. και ακάλυπτη βεράντα 16 τ.μ. και ανήκει στο συγκρότημα «Paschalli Hills», προσφέροντας πρόσβαση στην κοινόχρηστη πισίνα. Το διαμέρισμα είναι κενό, με ενδεικτική τιμή μόλις €45.000.

Άλλη μια προνομιακή επιλογή που αφορά στούντιο διαμέρισμα σε κεντρικό σημείο του Δήμου Πέγειας, ξεχωρίζει ανάμεσα στις επιλογές της Altamira Real Estate. Ιδανικά τοποθετημένο κοντά σε υπηρεσίες και ανέσεις, το ακίνητο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον Κόλπο των Κοραλίων και τις Θαλασσινές Σπηλιές. Αποτελεί μέρος της ανάπτυξης «Superior 36 & 50», έχει εμβαδόν περί τα 31 τ.μ., με καλυμμένη βεράντα 4 τ.μ., ενώ διαθέτει χώρο στάθμευσης. Αποτελεί ιδανική επιλογή για ιδιοχρησία ή για επένδυση μέσω ενοικίασης με καλή απόδοση. Είναι κενό και ετοιμοπαράδοτο, διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας και πωλείται με ενδεικτική τιμή €60.000.

Δύο μοναδικά διαμερίσματα στον Δήμο Πέγειας κεντρίζουν το ενδιαφέρον, μια ανάσα από τη Λεωφόρο Μιχάλη Κυπριανού και δίπλα σε όλες τις απαραίτητες ανέσεις και υπηρεσίες. Αποτελούν μέρος του συγκροτήματος «Paschalli Hills» και πωλούνται ως ενιαία ιδιοκτησία, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικά, προσφέροντας ευελιξία στην αξιοποίησή τους, είτε ως επενδυτική ανάπτυξη είτε ως ιδιοχρησία. Σημειώνεται ότι τα ακίνητα είναι κενά.

Διώροφη κατοικία δύο υπνοδωματίων ξεχωρίζει στον Δήμο Πέγειας, λίγα λεπτά από τον δρόμο που συνδέει τον Τάφο των Βασιλέων με τον Κόλπο των Κοραλλίων, που βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση, όπως και οι Θαλασσινές Σπηλιές που αποτελούν πόλο έλξης για τουρίστες και ντόπιους. Η μεζονέτα είναι μέρος του συγκροτήματος “PEYIA GARDENS - Block A”, με το εμβαδόν των εσωτερικών χώρων να ανέρχεται σε 102 τ.μ., της καλυμμένης βεράντας 8 τ.μ. και της ακάλυπτης βεράντας 15 τ.μ. Εξωτερικά διαθέτει αυλή 13 τ.μ. Το ακίνητο είναι κενό και προσφέρει εξαιρετική επενδυτική προοπτική αλλά και δυνατότητα ιδιοχρησίας. Έχει ενδεικτική τιμή πώλησης €130.000.

Μεζονέτα δύο υπνοδωματίων με θέα στη θάλασσα εντοπίζεται στην Πάφο, λίγα λεπτά από το κέντρο της κοινότητας Κισσόνεργας, σε τοποθεσία που συνδυάζει ησυχία με άνετες προσβάσεις σε κάθε είδους παροχές και ανέσεις. Προτείνεται ιδανικά σε μικρές οικογένειες αλλά και για ενοικίαση με καλή απόδοση. Η κατοικία αποτελεί μέρος του συγκροτήματος «KISSONERGA HEIGHTS 10», είναι κενή και αποτελείται από άνετους εσωτερικούς χώρους περί τα 104 τ.μ. και βεράντες συνολικού εμβαδού 18 τ.μ. Επιπλέον, διαθέτει αυλή και ακάλυπτο χώρο στάθμευσης. Έχει ενδεικτική τιμή €135.000.

Μοναδική ευκαιρία που συνδυάζει στρατηγική τοποθεσία, ευελιξία και άνεση αποτελεί το διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου που εντοπίσαμε λίγα λεπτά από το κέντρο του Δήμου Πέγειας. Το ακίνητο απολαμβάνει εξαιρετική πρόσβαση στην παραλία και σε όλες τις αναγκαίες παροχές και υπηρεσίες. Είναι μέρος της ανάπτυξης «Superior 10», έχει εμβαδόν εσωτερικών χώρων 52 τ.μ. και καλυμμένες βεράντες 7 τ.μ. Με ενδεικτική τιμή μόλις €30.000 συνιστά μια σπάνια επιλογή τόσο για επενδυτές όσο και για ιδιώτες.

Άνοιγμα προσφορών κάθε Τρίτη, στις 10:00 το πρωί.

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν να μελετήσουν τις προσφορές στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.altamirarealestate.com.cy και να υποβάλουν προσφορές σε τιμές χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες ενδεικτικές τιμές.