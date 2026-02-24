Η λάμψη του πρόσφατου επετειακού Δείπνου Αγάπης «Under the Lights of Love» στο The Landmark Nicosia, αποτέλεσε την πιο φωτεινή κορύφωση μιας προσπάθειας που ξεκίνησε στην καρδιά των Χριστουγέννων. Με τη Lidl Κύπρου να καλύπτει εξ ολοκλήρου τα έξοδα της διοργάνωσης, διασφαλίστηκε ότι το 100% των εσόδων από τα εισιτήρια –ύψους €42.900– θα διατεθεί απευθείας στην ενίσχυση του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου.

Η επιτυχία αυτή ήρθε να προστεθεί στη μεγάλη χριστουγεννιάτικη εκστρατεία μέσω του Lidl Plus, όπου η εταιρεία μετουσίωσε την καθημερινή εμπιστοσύνη των πελατών της σε έμπρακτη αλληλεγγύη. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της δράσης πραγματοποιήθηκαν 278.265 σκαναρίσματα, συγκεντρώνοντας το ποσό των €83.479,50. Σε μια κίνηση περαιτέρω στήριξης, η Lidl Κύπρου επέλεξε να αυξήσει τη δωρεά της, παραδίδοντας τελικά το συνολικό ποσό των €100.000. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για την ενίσχυση του Επισιτιστικού Προγράμματος και του Προγράμματος Υιοθέτησης Δωματίων του Κέντρου «Αροδαφνούσα» – του πρώτου και μοναδικού κέντρου στην Κύπρο που προσφέρει ολοκληρωμένες ενδονοσοκομειακές υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς με εμπειρία καρκίνου.

Μια Συμμαχία Ζωής: 12 Χρόνια Συνέπειας και Ουσίας

Η στήριξη στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο δεν αποτελεί για τη Lidl Κύπρου μια περιστασιακή δράση, αλλά μια βαθιά ριζωμένη στρατηγική συμμαχία που μετρά ήδη 12 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας. Από τον Δεκέμβριο του 2013, η εταιρεία στέκεται ως ο πιο σταθερός αρωγός του Συνδέσμου, έχοντας προσφέρει συνολικά €1,3 εκατομμύρια, επενδύοντας στη βιωσιμότητα κρίσιμων υπηρεσιών φροντίδας. Στο επίκεντρο αυτής της διαχρονικής προσφοράς βρίσκεται το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα», όπου η Lidl Κύπρου καλύπτει πλήρως το Επισιτιστικό Πρόγραμμα για την ποιοτική διατροφή των ασθενών, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τα ετήσια λειτουργικά έξοδα δύο δωματίων μέσω του Προγράμματος Υιοθέτησης Δωματίων. Ταυτόχρονα, η εταιρεία αναγνώρισε την ανάγκη στήριξης των συγγενών των ασθενών, χρηματοδοτώντας και εξοπλίζοντας έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο ηρεμίας και ξεκούρασης, που προσφέρει αξιοπρέπεια σε όσους στέκονται δίπλα στους αγαπημένους τους στις δύσκολες στιγμές.

Όταν η αξία επιστρέφει στην κοινωνία

Ως ένας σύγχρονος και ηγετικός κοινωνικός εταίρος, η Lidl Κύπρου λειτουργεί ως η γέφυρα που συνδέει την επιχειρηματική επιτυχία με την κοινωνική ευημερία. Κάθε αγοραστική κίνηση στα καταστήματά της αποκτά μεγαλύτερο νόημα, καθώς μετατρέπεται σε προσφορά αξιοπρέπειας και ελπίδας. Δώδεκα χρόνια μετά την πρώτη κοινή δράση, αυτή η συμμαχία συνεχίζει να γράφει ιστορία, επιβεβαιώνοντας πως όταν μια εταιρεία λειτουργεί με ανθρωποκεντρικό πρόσημο, το αποτύπωμά της στην κοινωνία παραμένει ανεξίτηλο, δημιουργώντας ένα καλύτερο αύριο για όλους.