Ζούμε σε μια εποχή όπου η κοινωνία, η οικονομία και η αγορά εργασίας επαναπροσδιορίζονται. Η έννοια της συμπερίληψης δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως επικοινωνιακό σύνθημα ή ως μια τυπική υποχρέωση «συμμόρφωσης». Η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην εργασία αποτελεί σήμερα πολιτική επιλογή, κοινωνικό καθήκον και αναπτυξιακή στρατηγική.

Όπως εύστοχα είχε αναφέρει ο Henry Viscardi Jr., υπερασπιστής των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία: «Προσλάβετε άτομα με αναπηρία όχι από φιλανθρωπία, αλλά γιατί εκτιμάτε το ταλέντο τους και τη δύναμη που φέρνουν στον οργανισμό σας.»

Αυτό ακριβώς είναι το στοίχημα της σύγχρονης κοινωνίας: να περάσει από τη ρητορική στη πράξη.

* Αποτελέσματα, όχι στερεότυπα

Η αγορά εργασίας αλλάζει. Η αξιολόγηση δεν βασίζεται πλέον στις ώρες παρουσίας, αλλά στα αποτελέσματα, στην προσαρμοστικότητα και στη δημιουργική σκέψη. Τα άτομα με αναπηρία φέρνουν μαζί τους δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, ανθεκτικότητα και διαφορετικές οπτικές – στοιχεία απολύτως απαραίτητα για έναν σύγχρονο και βιώσιμο οργανισμό.

Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με πρόσφατα διεθνή στοιχεία, η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στο εργατικό δυναμικό έφτασε το 2025 στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί. Αυτό αποδεικνύει ότι, όταν δίνονται οι σωστές ευκαιρίες και καταρρίπτονται οι προκαταλήψεις, η κοινωνία συνολικά κερδίζει.

* Ένα ανεκμετάλλευτο ανθρώπινο κεφάλαιο

Παρά τις θετικές εξελίξεις, μεγάλο ποσοστό ανθρώπων με ικανότητες, σπουδές και επαγγελματική κατάρτιση παραμένει εκτός αγοράς εργασίας, απλώς και μόνο λόγω στερεοτύπων. Το χάσμα απασχόλησης μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρία εξακολουθεί να είναι σημαντικό – κάτι που δεν συνάδει με τις αξίες μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Η πραγματικότητα είναι ξεκάθαρη: μιλάμε για ένα τεράστιο, ανεκμετάλλευτο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο η οικονομία και η κοινωνία δεν έχουν την πολυτέλεια να αγνοούν.

* Το κόστος δεν είναι η δικαιολογία

Ένα από τα πιο συχνά επιχειρήματα κατά της απασχόλησης ατόμων με αναπηρία είναι το υποτιθέμενο υψηλό κόστος προσαρμογών. Στην πράξη, όμως, οι περισσότερες εύλογες προσαρμογές έχουν χαμηλό ή και μηδενικό κόστος:

ευέλικτο ωράριο, τηλεργασία, απλά τεχνολογικά εργαλεία, εργονομικές ρυθμίσεις.

Παράλληλα, έρευνες δείχνουν ότι η παραγωγικότητα, η συνέπεια και η παραμονή στην εργασία των ατόμων με αναπηρία είναι ίση ή και υψηλότερη από τον μέσο όρο. Η ένταξη δεν αποδυναμώνει έναν οργανισμό· τον ενισχύει.

* Η συμπερίληψη χτίζει ισχυρούς οργανισμούς

Οι οργανισμοί που επενδύουν στην προσβασιμότητα και στη διαφορετικότητα αποκτούν καλύτερη φήμη, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από πελάτες και επενδυτές και πιο δεμένες ομάδες. Μια κουλτούρα ισότητας δεν είναι μόνο κοινωνικά δίκαιη – είναι και σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια αγορά που αλλάζει ραγδαία.

* Η ευρωπαϊκή διάσταση της συμπερίληψης

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση δεν αποτελεί απλώς καλή πρακτική, αλλά κεντρική πολιτική κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2021–2030, θέτει σαφείς στόχους για ίση πρόσβαση στην εργασία, στην εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση.

Παράλληλα, ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, στηρίζουν έμπρακτα κράτη, οργανισμούς και επιχειρήσεις που επενδύουν στη συμπερίληψη και στην προσβασιμότητα. Η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ξεκάθαρα ότι όπου υπάρχει στρατηγική, πολιτική βούληση και συνεργασία μεταξύ κράτους και αγοράς εργασίας, η ένταξη των ατόμων με αναπηρία λειτουργεί ως μοχλός κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης.

* Από τη θεωρία στην πράξη

Η πραγματική ένταξη ξεκινά από τη διαδικασία πρόσληψης:

- προσβάσιμες αγγελίες εργασίας

- καθαρά κριτήρια βασισμένα στις δεξιότητες

- διαφάνεια και διάλογος για τις αναγκαίες προσαρμογές

- εκπαίδευση στελεχών και διευθυντών

Συνεχίζεται με ένα προσβάσιμο εργασιακό περιβάλλον, σωστή καθοδήγηση, ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και αντικειμενικά συστήματα αξιολόγησης.

* Η πολιτική διάσταση

Ως εκπαιδευτικός σύμβουλος, σύμβουλος καριέρας και υπεύθυνος ευρωπαϊκών θεμάτων, πιστεύω ακράδαντα ότι η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση και στην εργασία πρέπει να αποτελεί κεντρικό πυλώνα δημόσιας πολιτικής.

Δεν μιλάμε για παροχές.

Μιλάμε για δικαιώματα, αξιοπρέπεια και ισότιμη συμμετοχή.

Μια κοινωνία κρίνεται από το πόσο χώρο δίνει σε όλους. Και αυτό είναι το όραμα που οφείλουμε να υπηρετήσουμε.

Κρις Σωφρονίου

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας & Καριέρας