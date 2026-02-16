Αυστηρά ρυθμιζόμενος κλάδος, διακριτός από παράνομα σχήματα, με καθοριστική συμβολή στην οικονομία

Ο κλάδος forex και ο ρόλος τους στην κυπριακή οικονομία.

Αυστηρή εποπτεία και πλήρης Ευρωπαϊκή συμμόρφωση

Οι εταιρείες forex είναι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που εποπτεύονται αυστηρά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και άλλες αρμόδιες αρχές διεθνώς. Λειτουργούν εντός πολύ αυστηρών θεσμικών και κανονιστικών πλαισίων, εφαρμόζουν πλήρως τις ευρωπαϊκές οδηγίες και υπόκεινται σε συνεχή, τακτικό και ουσιαστικό έλεγχο. Η εποπτεία είναι αυστηρή, θεσμικά κατοχυρωμένη και ευθυγραμμισμένη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Καμία σχέση του forex trading με boiler rooms, παράνομα σχήματα και μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες

Τονίστηκε με απόλυτη σαφήνεια ότι τα παράνομα σχήματα, όπως τα λεγόμενα boiler rooms, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με forex. Η πρόσφατη ανακοίνωση της Europol για εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος απάτης άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ αφορούσε παράνομα τηλεφωνικά κέντρα που παρείχαν παράνομες επενδυτικές συμβουλές και εξαπατούσαν πολίτες. Αυτές οι δραστηριότητες είναι εκτός εποπτείας, εκτός νόμου και εκτός του πλαισίου λειτουργίας των εταιρειών forex.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου υπογραμμίστηκε με έμφαση ότι τα λεγόμενα boiler rooms δεν αποτελούν forex, όπως forex δεν είναι οι στοιχηματικές εταιρείες, τα online casino ή τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων. Τονίστηκε ότι η αδιάκριτη χρήση του όρου για διαφορετικές και μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες είναι λανθασμένη και δημιουργεί στρεβλή εικόνα για έναν αυστηρά εποπτευόμενο χρηματοοικονομικό κλάδο.

Οι forex δεν διαλέγουν την Κύπρο γιατί είναι χαλαρή εποπτικά

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου απορρίφθηκαν παράλληλα οι ισχυρισμοί ότι οι εταιρείες που προσφέρουν, μεταξύ άλλων, forex trading επιλέγουν την Κύπρο λόγω χαλαρής εποπτείας. Επισημάνθηκε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου εφαρμόζει πλήρως το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, τελεί υπό ευρωπαϊκή εποπτική αξιολόγηση και διενεργεί αυστηρούς και συστηματικούς ελέγχους. Το επίπεδο εποπτείας είναι απολύτως ευθυγραμμισμένο με αυτό των υπόλοιπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν προσφέρουν επενδυτικές συμβουλές και δεν υπόσχονται αποδόσεις

Οι εταιρείες forex ως επι το πλείστον προσφέρουν αποκλειστικά μία και μόνο υπηρεσία, την εκτέλεση χρηματιστηριακών εντολών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τους σε χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως CFDs επί δεικτών, ισοτιμιών νομισμάτων, χρυσού, και άλλων. Δεν παρέχουν επενδυτικές συμβουλές, δεν διαχειρίζονται κεφάλαια και δεν υπόσχονται αποδόσεις.

Αυστηρές διαδικασίες για αποφυγή ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Τόσο οι εποπτικές αρχές ανά το κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Κυπριακής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όσο και οι εγχώριες και διεθνείς τράπεζες εφαρμόζουν ενδελεχείς ελέγχους και διαδικασίες τόσο στις ίδιες τις εταιρείες forex όσο και στις μεταφορές των χρημάτων/συναλλαγών των πελατών.

Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι εταιρείες εφαρμόζουν διαδικασίες ώστε να μην επιτρέπονται οι καταθέσεις και οι αναλήψεις από τρίτους. Δηλαδή, το trading account που έχει ο επενδυτής με την εταιρεία πρέπει να χρηματοδοτείται από τραπεζικό λογαριασμό ή κάρτα που ανήκει στον ίδιο. Αντιστοίχως, όταν ο επενδυτής ζητήσει ανάληψη, τα χρήματα θα μεταφερθούν στον ίδιο λογαριασμό, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται ότι τα χρήματα δεν θα μεταφερθούν σε άλλο τρίτο πρόσωπο.

Έτσι απαλείφεται οποιοσδήποτε κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Η συμβολή του κλάδου στην χώρα είναι αποδεδειγμένη

Υπογραμμίστηκε η συμβολή του κλάδου στην κυπριακή οικονομία. Ο κλάδος forex απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους, ενισχύει το ΑΕΠ και προσελκύει επενδύσεις. Είναι ένας ρυθμιζόμενος και αυστηρά εποπτευόμενος κλάδος με διεθνή παρουσία δεκαετιών στην Ευρώπη και την Αμερική. Οι διοργανωτές κατέληξαν ότι ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ ρυθμιζόμενων εταιρειών forex και παράνομων δραστηριοτήτων δεν είναι θέμα επικοινωνίας, αλλά θέμα θεσμικής ακρίβειας και προστασίας της αξιοπιστίας ενός σημαντικού πυλώνα της κυπριακής οικονομίας.

Από το forex στο Financial Technology

Ο όρος «forex trading» και, κατ’ επέκταση, οι «forex εταιρείες» χρησιμοποιούνται συχνά στην καθομιλουμένη, όμως πρόκειται για έναν υπερβολικά περιοριστικό και ξεπερασμένο χαρακτηρισμό, ο οποίος δεν αποτυπώνει την πολυπλοκότητα και το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρουν σήμερα οι επενδυτικές επιχειρήσεις του κλάδου. Οι όροι αυτοί εμφανίστηκαν στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης των διαδικτυακών πλατφορμών, οι οποίες τότε επικεντρώνονταν κυρίως στις συναλλαγές συναλλάγματος. Παρότι οι όροι παρέμειναν, τόσο ο κλάδος όσο και το προσφερόμενο προϊόν των επενδυτικών επιχειρήσεων έχουν εξελιχθεί πολύ πέραν της αρχικής τους αφετηρίας.

Σήμερα, ο όρος «financial technology» ή «fintech» αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη σημερινή πραγματικότητα του κλάδου, αφού οι υπηρεσίες των επενδυτικών επιχειρήσεων περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών μέσων, όπως CFDs επί δεικτών, εμπορευμάτων, μετοχών και άλλων, τα οποία υποστηρίζονται από ιδιαίτερα προηγμένη τεχνολογία και υποδομές. Επίσης, η προσέλκυση πελατών, οι καταθέσεις και αναλήψεις καθώς και άλλες παρεμφερείς υπηρεσίες, πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών και άλλων ηλεκτρονικών/ψηφιακών μέσων, με έμφαση στην ασφάλεια και την τεχνολογική ανθεκτικότητα.

Πρόκειται για έναν σύγχρονο, τεχνολογικά προηγμένο χρηματοοικονομικό τομέα.