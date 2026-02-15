Με τις συμμετοχές 110 παιδιών, το Δημοτικό σχολείο Αγίου Βασίλειου έδωσε δυναμικά το παρόν του στο 2ο Grand Prix Μαραθώνιο Στροβόλου. Την δράση οργάνωσε με επιτυχία ο σύνδεσμος γονέων σε συνεργασία με το δημοτικό σχολείο.

Τα παιδιά με την συμμετοχή τους στο γεγονός, που είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, απόλαυσαν τον αγώνα γεμάτα χαρά και ενθουσιασμό και έδωσαν μηνύματα αγάπης, αλληλεγγύης και φιλανθρωπίας .

Ο Δήμαρχος Στροβόλου κ. Σταύρος Σταυρινίδης συνεχάρη τα παιδιά για την συμμετοχή τους καθώς και το σύνδεσμο γονέων για την άψογη οργάνωση και παρουσία. Τα παιδιά συνοδεύτηκαν από μέλη του συνδέσμου γονέων και τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής του σχολείου.