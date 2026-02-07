Με ιστορία δεκαετιών στην αστραφτερή καθαριότητα των πιάτων, η ΕΥΡΗΚΑ παρουσιάζει σήμερα τη νέα σειρά PowerWash για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. Η σειρά περιλαμβάνει ταμπλέτες, gel και λαμπρυντικό, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού και προσφέροντας ολοκληρωμένη φροντίδα σε κάθε κύκλο πλύσης.

Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές μπορούν να προμηθεύονται τα εξής:

· Ταμπλέτες: PowerWash All-in-One caps, με Oxy Power System και gel διπλής δράσης, για βαθύ καθαρισμό και εκτυφλωτική λάμψη.

· Gel: PowerWash All-in-One gel, που εξαφανίζει λίπη και επίμονους λεκέδες, ακόμα και στους 40°C.

· Λαμπρυντικό: Rinse Aid με Shine Booster, για γρήγορο στέγνωμα και αστραφτερά ποτήρια.

Και τα τρία προϊόντα έχουν φρέσκο, δροσερό άρωμα λεμονιού, αφήνοντας αίσθηση απόλυτης καθαριότητας μετά από κάθε πλύση. Επιπλέον χάρη στον συνδυασμό της τεχνογνωσίας ΕΥΡΗΚΑ με την κορυφαία τεχνολογία, η προηγμένη σύνθεση της σειράς PowerWash προστατεύει τα σκεύη, αλλά και το ίδιο το πλυντήριο πιάτων.

Τα προϊόντα της σειράς είναι διαθέσιμα σε όλες τις υπεραγορές και επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Κύπρο. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εύρηκα PowerWash. Η νέα δύναμη στο πλυντήριο πιάτων!