Η αντίστροφη μέτρηση για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα έχει ήδη ξεκινήσει και οι κάτοχοι καρτών Visa βρίσκονται ένα βήμα μπροστά. Η Visa δίνει αποκλειστική πρόσβαση στην προπώληση εισιτηρίων για το κορυφαίο μπασκετικό γεγονός της Ευρώπης, προσφέροντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά μια εμπειρία ζωής, πριν ανοίξει η διάθεση για το ευρύ κοινό.

Η προπώληση ξεκινά στις 9 Φεβρουαρίου και αφορά περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο με το EuroLeague Final Four, η ζήτηση αναμένεται τεράστια και τα εισιτήρια εξαντλούνται σε χρόνο-ρεκόρ. Για όσους ονειρεύονται να βρεθούν στην καρδιά της δράσης, να ζήσουν την ατμόσφαιρα, την ένταση και τις συγκινήσεις των μεγάλων ημιτελικών και του τελικού, η έγκαιρη είσοδος στην προπώληση είναι καθοριστική.

Ως επίσημος συνεργάτης της EuroLeague Basketball, η Visa συνεχίζει να φέρνει τους φιλάθλους πιο κοντά στα αθλητικά γεγονότα που τους παθιάζουν, προσφέροντας μοναδικά προνόμια και αποκλειστικές εμπειρίες στους κατόχους των καρτών της. Το Final Four δεν είναι απλώς αγώνες μπάσκετ αλλά είναι μια γιορτή, μια ανάμνηση που μένει για πάντα και μια εμπειρία που πρέπει να ζήσει κανείς έστω μία φορά στη ζωή του.

Όλες οι πληροφορίες για την προπώληση, καθώς και ο τρόπος αγοράς εισιτηρίων μέσω του επίσημου ticketing site, είναι διαθέσιμα στο www.visa.com.cy. Όσοι ενδιαφέρονται καλούνται να κινηθούν άμεσα, γιατί όταν μιλάμε για Final Four, κάθε δευτερόλεπτο μετράει.