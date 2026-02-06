Κύπρος στα Citywealth IFC Awards 2026

Η Elias Neocleous & Co LLC ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη διάκρισή της ως Law Firm of the Year – Cyprus στο πλαίσιο των Citywealth International Financial Centre Awards 2026.

Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2026, στο Citywealth IFC Awards Gala Dinner στο Λονδίνο, συγκεντρώνοντας κορυφαίους επαγγελματίες από σημαντικά διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα. Την εταιρεία εκπροσώπησε στην τελετή ο κ. Δημήτρης Ρωτή, Partner της Elias Neocleous & Co LLC.

Τα Citywealth International Financial Centre Awards, τα οποία φέτος συμπληρώνουν δεκαπέντε συναπτά έτη, επιβραβεύουν την αριστεία στον τομέα του private wealth και αξιολογούνται από διεθνή επιτροπή ανώτερων και καταξιωμένων επαγγελματιών του κλάδου.

Η διάκριση αυτή αναδεικνύει τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας στην παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών προς ιδιώτες υψηλής καθαρής αξίας, family offices και διεθνείς πελάτες, καθώς και την τεχνογνωσία, την αφοσίωση και το πνεύμα συνεργασίας της ομάδας της στην παροχή αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας νομικών συμβουλών. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη της εταιρείας ως αναγνωρισμένου κέντρου αριστείας για private clients και διασυνοριακό συμβουλευτικό έργο στην ευρύτερη περιοχή.

Σε δήλωσή του, ο Managing Partner Elias Neocleous ανέφερε:

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς η αναγνώριση ως Law Firm of the Year – Cyprus από τον θεσμό των Citywealth. Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και το ομαδικό πνεύμα των ανθρώπων μας, καθώς και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας».

Η διάκριση αυτή έρχεται να προστεθεί στη μακρόχρονη επιτυχημένη πορεία της εταιρείας στα Citywealth IFC Awards, όπου έχει διακριθεί επανειλημμένα σε διαφορετικές κατηγορίες. Ενδεικτικά, το 2025 η Elias Neocleous & Co LLC βραβεύτηκε ως Mediterranean Law Firm of the Year.

Η εταιρεία εκφράζει τις ειλικρινείς της ευχαριστίες προς τη Citywealth, την αξιότιμη επιτροπή των κριτών και τους πελάτες της για τη συνεχή εμπιστοσύνη και στήριξή τους. Η αναγνώριση αυτή ενισχύει τη δέσμευση της εταιρείας να συνεχίσει να θέτει νέα πρότυπα αριστείας στη νομική πρακτική.