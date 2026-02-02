Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και συγκίνηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 η τελετή παράδοσης της Αίθουσας Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, η οποία εξοπλίστηκε πλήρως χάρη στη γενναιόδωρη προσφορά και τη διαχρονική στήριξη της Παιδικής Εξοχής Λάρνακας.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα σε κλίμα ενθουσιασμού και βαθιάς ικανοποίησης, παρουσία του Δημάρχου Λάρνακας, βουλευτών, εκπροσώπων των τοπικών αρχών, φορέων υγείας, καθώς και πολλών σημαντικών και καταξιωμένων προσωπικοτήτων της πόλης, οι οποίες/οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους αυτή την ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική μέριμνα.

Κατά τη διάρκεια της τελετής τονίστηκε η ανεκτίμητη αξία της νέας αίθουσας, η οποία αναβαθμίζει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες αποκατάστασης και θεραπευτικής υποστήριξης για παιδιά και ευάλωτες ομάδες. Έγινε επίσης εκτενής αναφορά στο σπουδαίο έργο της Παιδικής Εξοχής Λάρνακας ως ενός αγαθοεργούς ιδρύματος που αποδεικνύει έμπρακτα ότι η κοινωνική προσφορά, όταν συνοδεύεται από όραμα και συνέπεια, μπορεί να αφήσει βαθύ και διαρκές αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.

Η συνεργασία μεταξύ φορέων, τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικών οργανισμών αναδείχθηκε ως φωτεινό παράδειγμα συλλογικής ευθύνης και αλληλεγγύης, επιβεβαιώνοντας ότι η Λάρνακα συνεχίζει να επενδύει στο παιδί και ευρύτερα στον άνθρωπο, στην υγεία και στην ποιότητα ζωής.

Η νέα Αίθουσα Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης αποτελεί πλέον ένα πολύτιμο εργαλείο θεραπείας και ελπίδας, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα προόδου για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και την ευρύτερη κοινωνία.