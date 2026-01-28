Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα στην παραλία Μακένζυ, η εκδήλωση Acropolis Winter Swimmers 2026, μετατρέποντας την παραλία της Λάρνακας σε σημείο συνάντησης δράσης, ενέργειας και θετικής διάθεσης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργάνωσαν τα καθαριστήρια Acropolis The Cleaners, πολλοί χειμερινοί κολυμβητές – τόσο έμπειροι όσο και νέοι συμμετέχοντες – προετοιμάστηκαν με γυμναστική και χορό πριν εισέλθουν στα κρύα νερά της θάλασσας, απολαμβάνοντας τη μοναδική εμπειρία της χειμερινής κολύμβησης.

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με δραστηριότητες ευεξίας και ασκήσεις στην παραλία. Ακολούθησε πλούσιο κυπριακό πρόγευμα και ζεστή σούπα, τα οποία προσφέρθηκαν στους παρευρισκόμενους.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο αντιδήμαρχος Λάρνακας κ. Ιάσωνας Ιασωνίδης εκφράζοντας τη στήριξή του σε πρωτοβουλίες που προάγουν την υγεία, την ευεξία και την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

Σε δήλωσή του, ο διευθυντής των καθαριστηρίων Acropolis, κ. Αντρέας Ηρακλέους, ανέφερε:

« Σκοπός της εκδήλωσης μας είναι να φέρουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται, κοντά σε μια συνήθεια που προσφέρει υγεία και χαρά, την Χειμερινή Κολύμβηση. Εμείς στην Κύπρο είμαστε ευλογημένοι αφού έχουμε αυτή την υπέροχη θάλασσα και θερμοκρασίες που μας επιτρέπουν να την απολαμβάνουμε όλο τον χρόνο. Αυτό θέλουμε να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ».

Σημαντική ήταν η συμβολή των υποστηρικτών που συμμετείχαν ενεργά στην εκδήλωση, μεταξύ των οποίων το Alpha Radio με live link με τους παραγωγούς Σόφη Χρυσάνθου και Ηλία Αντρέου, οι σύνδεσμοι χειμερινών κολυμβητών Φοινικούδων και Λάρνακας, ο Ναυτικός Όμιλος Λάρνακας & Αμμοχώστου, η Zumba instructor Μαρί Λιζ, καθώς και το κέντρο ευεξίας Tree of Life.

Με προϊόντα και υπηρεσίες στήριξαν την εκδήλωση ο Δήμος Λάρνακας και οι εταιρείες Matad Advertising, Όλυμπος Γαλακτοβιομηχανία, Αλλαντικά Χρυσοδάλια, Υπεραγορές Mas, Party Guide Event Equipment & More και PrintStudio Design & Printing Services.