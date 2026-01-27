Aνέλαβε την υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων επιστροφής «CIT-RECAMAS» για το Τμήμα Μετανάστευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η Cosmos Business Systems, σε συνεργασία με τη θυγατρική της στην Κύπρο CBS IT Systems Cyprus, υπέγραψε το έργο για την παροχή, υλοποίηση, συντήρηση και υποστήριξη του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων επιστροφής («CIT-RECAMAS») για το Τμήμα Μετανάστευσης, Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής ψηφιακού εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των λειτουργιών του Υφυπουργείου.

Το σύστημα CIT-RECAMAS θα προσφέρει ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο και ασφαλές περιβάλλον για τη διαχείριση υποθέσεων επιστροφής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

· Κεντρική και δομημένη διαχείριση υποθέσεων και σχετικών εγγράφων

· Αυτοματοποίηση βασικών διαδικασιών και ροών εργασίας

· Εργαλεία αναφορών, στατιστικής ανάλυσης και παρακολούθησης

· Συνεχή συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για αδιάλειπτη λειτουργία

Η υλοποίηση του συστήματος θα επιτρέψει στο Τμήμα Μετανάστευσης να βελτιστοποιήσει τις εσωτερικές του διαδικασίες, να ενισχύσει τον συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και να υποστηρίξει αποτελεσματικότερα τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

«Με την εμπειρία μας σε μεγάλα και σύνθετα έργα ICT είμαστε σε θέση να παρέχουμε λύσεις πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες του Τμήματος Μετανάστευσης, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική, ασφαλή και έγκαιρη υλοποίηση», κ. Νικόλας Κολοκασίδης, Country Manager, CBS IT Systems Cyprus Ltd.

Η Cosmos Business Systems διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και πληθώρα επιτυχημένων έργων πληροφορικής, παρέχοντας λύσεις υψηλής ποιότητας που υλοποιούνται σύμφωνα με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές, καλύπτοντας τις ανάγκες οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Νικόλας Κολοκασίδης, Country Manager, CBS IT Systems Cyprus Ltd