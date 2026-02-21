Ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΙΓΜΑ «Τομές στα Γεγονότα» για την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδη πυρετού σε κτηνοτροφικές φάρμες, δίνοντας τη «μεγάλη εικόνα» για τη διασπορά του ιού, τα μέτρα που λήφθηκαν και τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών.

Υποψίες για καθυστέρηση ενημέρωσης

Ο Πίπης επιβεβαίωσε ότι η Αστυνομία έχει ενημερωθεί, καθώς υπάρχουν πληροφορίες πως η νόσος ενδεχομένως να υπήρχε σε συγκεκριμένες εκτροφές τουλάχιστον εδώ και δεκαπέντε ημέρες πριν από τον εντοπισμό της. Όπως ανέφερε, τόσο μαρτυρίες κτηνοτρόφων όσο και εργαστηριακά ευρήματα συγκλίνουν στο ότι η παρουσία του ιού προϋπήρχε.

Την ίδια ώρα, συνεχάρη δημόσια τον υπεύθυνο της κτηνοτροφικής μονάδας βοοειδών που επλήγη, καθώς και τον ιδιώτη κτηνίατρο που χειρίστηκε την υπόθεση, σημειώνοντας ότι μόλις υπήρξε η παραμικρή υποψία ενημερώθηκαν άμεσα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Ακολούθησε επιτόπια αυτοψία, δειγματοληψία και πλήρης διερεύνηση.

Η διαχείριση των νεκρών ζώων και οι καταγγελίες

Αναφορικά με καταγγελίες για φορτηγό αναδόχου εταιρείας που φέρεται να αποχώρησε από τη μονάδα με υγρά να διαρρέουν, ο κ. Πίπης ξεκαθάρισε ότι από τα βίντεο που έχει δει δεν προκύπτει τέτοιο περιστατικό. Όπως εξήγησε, η φόρτωση γίνεται με γερανοφόρο όχημα σε κλειστό φορτηγό, το οποίο σφραγίζεται υδραυλικά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Πρόσθεσε ότι η ανάδοχος εταιρεία διαβεβαίωσε τις Υπηρεσίες πως δεν υπήρξε διαρροή υγρών, ενώ τόνισε ότι δεν τίθεται θέμα διακοπής της συνεργασίας. Μάλιστα, αποκάλυψε πως έχουν διατυπωθεί απειλές προς οδηγούς της εταιρείας ώστε να μην εκτελούν τις συμβάσεις τους, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες συνιστούν άμεση ή έμμεση παρακώλυση εφαρμογής της νομοθεσίας.

Η επιδημιολογική εικόνα και τα μέτρα

Σε ό,τι αφορά την ευρύτερη εικόνα, ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών υπενθύμισε ότι από το πρώτο περιστατικό στα κατεχόμενα, στις 12 Δεκεμβρίου, μέχρι και τις αρχές Φεβρουαρίου δεν είχε παρουσιαστεί πρόβλημα στις ελεύθερες περιοχές. Όπως είπε, η Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε θετικά σχόλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τρόπο διαχείρισης της κατάστασης, ενώ έγινε και διάθεση εμβολίων προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα, με στόχο τη διασφάλιση του υγειονομικού καθεστώτος σε ολόκληρη την Κύπρο και κατ’ επέκταση στην ΕΕ.

Για τον εμβολιασμό στις ελεύθερες περιοχές, ξεκαθάρισε ότι δεν αποτελεί πρώτη επιλογή, καθώς η Κύπρος είναι χώρα απαλλαγμένη από τον αφθώδη πυρετό χωρίς εφαρμογή εμβολιασμού. Το ενδεχόμενο αυτό, είπε, θα επανεξεταστεί ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.

Η προέλευση του ιού διερευνάται στο πλαίσιο επιδημιολογικής έρευνας, με όλα τα σενάρια να παραμένουν ανοικτά.

Δεν επηρεάζεται ο άνθρωπος – Γιατί θανατώνονται τα ζώα

Ο κ. Πίπης διαβεβαίωσε ότι ο αφθώδης πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω κατανάλωσης κρέατος ή ζωοκομικών προϊόντων και δεν τίθεται θέμα ασφάλειας τροφίμων. Ωστόσο, εξήγησε ότι η θανάτωση των ζώων εφαρμόζεται για την άμεση διακοπή της αλυσίδας μετάδοσης και για την αποφυγή σοβαρών επιπτώσεων στην εθνική οικονομία και στο εμπορικό καθεστώς της χώρας.

Το ζήτημα των αποζημιώσεων

Σε σχέση με τις αποζημιώσεις προς τους κτηνοτρόφους, ο Διευθυντής ξεκαθάρισε ότι θα εξεταστούν κατά περίπτωση και σε συνάρτηση με το κατά πόσο τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία και τους ενωσιακούς κανονισμούς.

Κλείνοντας, ο κ. Πίπης απηύθυνε έκκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους να επιδείξουν υπευθυνότητα, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο για τον ζωικό πληθυσμό και την οικονομία της χώρας, που απαιτεί συντονισμένη και αυστηρή εφαρμογή των μέτρων.









