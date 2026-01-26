Ο Γυναικείος Σύνδεσμος «Παιδική Εξοχή Λάρνακας», με πορεία και προσφορά 93 χρόνων στην πόλη και στην κοινωνία της Λάρνακας, συνεχίζει έμπρακτα το φιλανθρωπικό και κοινωνικό του έργο, στηρίζοντας οικογένειες με ανήλικα παιδιά μέσα από δραστηριότητες φροντιστηριακής υποστήριξης και άλλες κοινωνικές παροχές.

Στο πλαίσιο αυτής της διαχρονικής του αποστολής, ο Σύνδεσμος προχώρησε στον εξοπλισμό της Αίθουσας Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη σε παιδιά με αυτισμό, καθώς και σε παιδιά με άλλες αναπτυξιακές ή κινητικές δυσκολίες.

Η τελετή παράδοσης της Αίθουσας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:00π.μ. στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό παράδειγμα της σταθερής , αθόρυβης αλλά ουσιαστικής προσφοράς της Παιδικής Εξοχής Λάρνακας στην τοπική κοινωνία, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό τους ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών και των οικογενειών της πόλης.