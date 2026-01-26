Στη Λεμεσό (φώτα Λινόπετρας) – ένα θέαμα που δεν πρέπει να χάσετε!

Η μαγεία, η αδρεναλίνη και το αυθεντικό πνεύμα του ιταλικού τσίρκου "Atmosphere" ζωντανεύουν στη Μεγάλη Σκηνή! Το μεγαλύτερο ιταλικό τσίρκο κατέφθασε στη Λεμεσό και υπόσχεται μοναδικές στιγμές εντυπωσιασμού και διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους.

🔥 Τι σας περιμένει μέσα στη Μεγάλη Σκηνή;

🎪 Ακροβάτες που αψηφούν τη βαρύτητα

Τολμηρές τούμπες, θεαματικά άλματα και ιπτάμενα ακροβατικά που κόβουν την ανάσα και κρατούν το κοινό καθηλωμένο!

🤡 Ξεκαρδιστικοί κλόουν

Γέλιο χωρίς σταματημό, απίθανα σκετς και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες σε όλη την οικογένεια.

🏍️ Extreme Motor Show – Σφαίρα του Θανάτου

Αδρεναλίνη στο κόκκινο! Τολμηροί μοτοσικλετιστές σε ιλιγγιώδεις ταχύτητες μέσα στη Σφαίρα του Θανάτου, με ακροβατικά που αψηφούν κάθε λογική.

🎉 Πολύχρωμες μασκότ

Χαρακτήρες σε φυσικό μέγεθος που τα παιδιά θα λατρέψουν, θα φωτογραφηθούν και θα θυμούνται για πάντα.

💃 Ζωντανές παραστάσεις

Μουσική, χορός, φώτα και θεατρική ατμόσφαιρα συνθέτουν ένα φαντασμαγορικό σόου για όλες τις ηλικίες.

🎟️ Διασκέδαση για όλη την οικογένεια

Ένα πλήρες υπερθέαμα που συνδυάζει τέχνη, δράση και μαγεία, ιδανικό για μικρούς και μεγάλους!

📅 Έναρξη παραστάσεων: 30/01/2026

📍 Τοποθεσία: Λεμεσός

📞 Πληροφορίες: 99809600

✨ Ζήστε από κοντά την εμπειρία του αυθεντικού ιταλικού τσίρκου.

Η παράσταση που θα συζητά όλη η Κύπρος! 🎪🔥