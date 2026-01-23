Σημαντική συνεισφορά στην κυπριακή οικονομία και κοινωνία με επενδύσεις σε βιωσιμότητα και κοινωνική υπευθυνότητα.

Η Lidl Κύπρου δημοσιεύει τη φετινή μελέτη κοινωνικοοικονομικών επιδράσεων, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη δέσμευσή της στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και στη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για την κυπριακή οικονομία και κοινωνία.

Το 6ο Socioeconomic Impact Report αποτυπώνει την πρόοδο της εταιρείας για το 2024 και αναδεικνύει τη συνεχή ενίσχυση του οικονομικού και κοινωνικού της αποτυπώματος στη χώρα. Η μελέτη παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την εθνική οικονομία, ενισχύει την απασχόληση, συμβάλλει στα κρατικά έσοδα, ενώ παράλληλα επενδύει σε δράσεις βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας.

Κύρια σημεία της μελέτης

· Συνολική συνεισφορά στο ΑΕΠ: Το 2024, η Lidl Κύπρου συνέβαλε συνολικά €133 εκατ. στο ΑΕΠ της χώρας, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 0,43% του κυπριακού ΑΕΠ. Για κάθε €1 άμεσης συνεισφοράς, δημιουργούνται επιπλέον €0,46 προστιθέμενης αξίας στο σύνολο της οικονομίας.

· Απασχόληση: Η εταιρεία υποστηρίζει συνολικά 2.000 θέσεις εργασίας (άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες), καλύπτοντας το 0,40% της εθνικής απασχόλησης. Από κάθε άμεση θέση εργασίας, η εταιρεία υποστηρίζει 2 επιπλέον θέσεις στην κυπριακή οικονομία.

· Συνεισφορά στα κρατικά έσοδα: Η συνολική συνεισφορά σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ανήλθε στα €22 εκατ., που αποτελούν το 0,17% των συνολικών φορολογικών εσόδων του κράτους. Για κάθε €1 άμεσης συνεισφοράς στα κρατικά έσοδα, δημιουργούνται επιπλέον €2,69 στο σύνολο της οικονομίας.

· Στήριξη Κύπριων παραγωγών και προμηθευτών: Η Lidl Κύπρου συνεργάζεται με πάνω από 400 Κύπριους προμηθευτές, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική παραγωγή και την κυκλική οικονομία. Παράλληλα, η εταιρεία προωθεί κυπριακά προϊόντα στο εξωτερικό μέσω του διεθνούς δικτύου της Lidl, με απευθείας εξαγωγές από τους προμηθευτές €28,8 εκατ. σε 27 χώρες το 2024, από τις οποίες €26 εκατ. αφορούν χαλούμι. Η εταιρεία προμηθεύεται φρέσκο κοτόπουλο, χοιρινό και βόειο κρέας κατά 100% από Κύπριους παραγωγούς. Επίσης, η εταιρεία προμηθεύεται πάνω από 260 κωδικούς γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων από 13 τοπικούς προμηθευτές. Παράλληλα, πάνω από 130 κωδικούς φρούτων και λαχανικών, με το 57% του τζίρου μαναβικής να προέρχεται από την κυπριακή παραγωγή.

· Επενδύσεις σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις: Το 2024 η Lidl Κύπρου διέθεσε συνολικά €589,7 χιλ. σε χορηγίες, δωρεές και περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες. Από αυτά, το ποσό των €564,6 χιλ. επενδύθηκαν σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις ενώ το ποσό των €25,1 χιλ. αντιστοιχούν σε αξία προσφοράς προϊόντων σε ευάλωτες ομάδες.

Με σταθερή προσήλωση στη βιωσιμότητα και στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, η Lidl Κύπρου συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προωθούν την εκπαιδευτική ισότητα και στηρίζουν τις τοπικές κοινότητες.

Η Lidl Κύπρου παραμένει αφοσιωμένη στη δημιουργία αξίας για το σύνολο της κυπριακής κοινωνίας, με όραμα ένα αύριο που αξίζει σε όλους.

Μπορείτε να βρείτε το Socioeconomic Impact Report 2024 εδώ.