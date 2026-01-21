Το Ράδιο Πρώτο, ο διαχρονικός ηγέτης στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία, και το Όμιλος Breeze, ο κορυφαίος προορισμός νυχτερινής διασκέδασης στην Κύπρο, με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουν τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας για τη νέα σεζόν.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, το Ράδιο Πρώτο αναλαμβάνει τον ρόλο του Επίσημου Χορηγού Επικοινωνίας για όλες τις εμφανίσεις καλλιτεχνών και τα live events που θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του Ομίλου Breeze.

Η συνεργασία αυτή ενώνει δύο πρωτοπόρους στον τομέα τους, με κοινό στόχο την αναβάθμιση της ψυχαγωγίας στο νησί. Οι ακροατές του Ράδιο Πρώτο θα έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται πρώτοι για όλα τα μεγάλα μουσικά γεγονότα, να διεκδικούν αποκλειστικές προσκλήσεις και να απολαμβάνουν πλούσιο περιεχόμενο από τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες που θα φιλοξενούνται στα clubs του ομίλου Breeze.

Ο Πέτρος Αθανασίου, Διευθυντής του Ράδιο Πρώτο, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με τον Όμιλο Breeze αποτελεί μια φυσική εξέλιξη της επιθυμίας μας να βρισκόμαστε εκεί που χτυπά ο παλμός της διασκέδασης. Στηρίζουμε έμπρακτα τα μεγαλύτερα μουσικά δρώμενα της Κύπρου και είμαστε βέβαιοι πως αυτή η σύμπραξη θα προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στο κοινό μας».

Εκ μέρους του ΟμίλουBreeze, ο ιδιοκτήτης, κ.Άντρος Γεωργίου ανέφερε:

«Καλωσορίζουμε το Ράδιο Πρώτο στην οικογένεια των συνεργατών μας. Η αξιοπιστία και η δυναμική του σταθμού εγγυώνται την καλύτερη δυνατή προβολή των καλλιτεχνών μας, ενισχύοντας τη θέση του Breeze Group ως την κορυφαία επιλογή για live εμφανίσεις στην Κύπρο».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και τους διαγωνισμούς, συντονιστείτε στο Ράδιο Πρώτο και ακολουθήστε τα social media του σταθμού και του Breeze Group.