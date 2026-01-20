Η Υπεραγορά METRO στο Παραλίμνι υποδέχεται το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 τον σεφ Θεόδωρο Ελευθερίου για ένα μοναδικό Live Cooking Event γεμάτο γεύση και ευεξία.

Στο πλαίσιο της προώθησης ενός υγιεινού τρόπου ζωής για τη νέα χρονιά, ο σεφ θα παρουσιάσει ευφάνταστες συνταγές που συνδυάζουν την ταχύτητα στην παρασκευή με την υψηλή θρεπτική αξία. Οι παρευρισκόμενοι θα ανακαλύψουν πώς μπορούν να μαγειρεύουν υγιεινά στην καθημερινότητά τους χωρίς να θυσιάζουν τη γεύση ή τον χρόνο τους.

Η κινητή κουζίνα των Υπεραγορών METRO θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να δοκιμάσουν τα πιάτα, να ανταλλάξουν απόψεις με τον σεφ και να προμηθευτούν όλα τα απαραίτητα υλικά για τις δικές τους υγιεινές δημιουργίες.

Οι Υπεραγορές METRO συνεχίζουν να επενδύουν σε δράσεις που προσφέρουν αξία και έμπνευση στους πελάτες τους, αναδεικνύοντας τη σημασία της ποιοτικής διατροφής.