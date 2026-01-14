Η Ancoria Bank ανακοινώνει τον διορισμό του Μάριου Χατζηκυριάκου στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο Μάριος Χατζηκυριάκου ανέλαβε επίσημα τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ancoria Bank, έπειτα από τη λήψη της απαραίτητης έγκρισης από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Παράλληλα, ο κ. Χατζηκυριάκου έχει διοριστεί και ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Χατζηκυριάκου ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στον τραπεζικό κλάδο το 1998, αποκτώντας εμπειρία στην Κύπρο και στο εξωτερικό, όπου κατείχε διευθυντικές θέσεις στους τομείς των Επενδύσεων και των Κεφαλαιαγορών. Πριν ενταχθεί στην Ancoria Bank, διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Wealth Management στη Eurobank Cyprus και Αναπληρωτής Διευθυντής Private Banking στον όμιλο Eurobank. Είναι κάτοχος πτυχίου Finance από το Baruch College, City University of New York, και Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η Δρ. Δήμητρα Πλατή, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ancoria Bank δήλωσε για τον διορισμό του κ. Χατζηκυριάκου: «Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τον Μάριο Χατζηκυριάκου στην Ancoria Bank. Η αποδεδειγμένη εμπειρία του σε βασικούς τομείς στρατηγικής ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τη βαθιά του κατανόηση της κυπριακής αγοράς, τον καθιστά ιδανική επιλογή για να καθοδηγήσει την τράπεζα στην υλοποίηση των στρατηγικών της σχεδιασμών, που θα την αναδείξουν ως βασικό πυλώνα του τραπεζικού συστήματος και της κοινωνίας».