Νεφρολογική Κλινική «Άλκης Πιερίδης»

Στις 13 Ιανουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκε η τελετή μετονομασίας της Νεφρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου σε Νεφρολογική Κλινική «Άλκης Πιερίδης», ως ελάχιστη ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της προσφοράς ενός ανθρώπου που σημάδεψε καθοριστικά τη Νεφρολογία και τη Δημόσια Υγεία στην Κύπρο.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία της Αξιότιμης Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κας Αννίτας Δημητρίου, του Αξιότιμου Υπουργού Υγείας κ. Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, Βουλευτών και Βουλευτριών, του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, μελών της Διοίκησης και της Διεύθυνσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), της οικογένειας του Δρος Άλκη Πιερίδη, καθώς και άλλων προσκεκλημένων.

Ο Δρ Άλκης Πιερίδης γεννήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 1944 και απεβίωσε στις 22 Ιουνίου 2025. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της ιατρικής στην Κύπρο, με τεράστια και πολυεπίπεδη προσφορά στη Νεφρολογία και τη Δημόσια Υγεία.

Θεωρείται ο θεμελιωτής της Νεφρολογίας στην Κύπρο και είχε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία και ανάπτυξη μονάδων αιμοκάθαρσης, σε μια εποχή κατά την οποία οι επιλογές για τους νεφροπαθείς ήταν ελάχιστες. Υπηρέτησε επί δεκαετίες στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, τόσο ως κλινικός ιατρός όσο και ως δάσκαλος νεότερων ιατρών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση γενεών ιατρών.

Παράλληλα, υπήρξε ακαδημαϊκός δάσκαλος με έντονη παρουσία στη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση, ενώ διακρίθηκε για τον ανθρωπισμό, την απλότητα και το ήθος του — στοιχεία που του χάρισαν τον βαθύ σεβασμό ασθενών και συναδέλφων.

Όσοι τον γνώρισαν μιλούν για έναν ιατρό με ουσιαστικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και όχι μόνο για τη νόσο, καθώς και για έναν επιστήμονα χαμηλών τόνων, με καθαρό λόγο και υψηλή επιστημονική αυστηρότητα.

Ο θάνατός του στις 22 Ιουνίου 2025 άφησε ένα μεγάλο κενό στην ιατρική κοινότητα της Κύπρου, αλλά και μια βαριά παρακαταθήκη γνώσης, προσφοράς και ήθους.

Η Νεφρολογική Κλινική «Άλκης Πιερίδης» συνεχίζει το έργο του, στηριζόμενη σε αυτήν ακριβώς την παρακαταθήκη. Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλα τα πεδία της Νεφρολογίας και διαθέτει Διαπιστευμένη Μονάδα Αιμοκάθαρσης – τη μεγαλύτερη στην Κύπρο – με δυναμικότητα 300 αιμοκαθαιρόμενων ασθενών, Νεφρολογική Κλινική 12 κλινών, όπου αντιμετωπίζεται όλο το φάσμα περιστατικών, συμπεριλαμβανομένων και περιστατικών υψηλού βαθμού δυσκολίας με άριστα αποτελέσματα, Τμήμα Περιτοναϊκής Κάθαρσης με 26 ασθενείς, καθώς και Τμήμα Αιμαφαίρεσης.

Γνώμονας της λειτουργίας της Κλινικής παραμένει η άριστη παροχή υπηρεσιών νεφρολογικής φροντίδας, με ανθρωποκεντρική προσέγγιση, προσφέροντας ασφάλεια, ποιότητα και ενσυναίσθηση τόσο στους ασθενείς όσο και στους οικείους τους.

Περισσότερες πληροφορίες για την Νεφρολογική Κλινική «Άλκης Πιερίδης», στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.shso.org.cy/clinic/nefrologiko/.