Το St. Moritz Longevity Forum ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη στρατηγική συνεργασία με τη MHV Group, τον κορυφαίο όμιλο πολυτελούς φιλοξενίας και ανάπτυξης ακινήτων, πίσω από μερικούς από τους πλέον εμβληματικούς προορισμούς της Κύπρου, ως Επίσημο Συνεργάτη του πρώτου Cyprus EMEA Healthspan Summit.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 27–28 Απριλίου 2026 και θα φιλοξενηθεί στο Parklane Resort & Spa στη Λεμεσό - ένα περιβάλλον που αντικατοπτρίζει το κύρος, τη φιλοδοξία και τη διεθνή εμβέλεια της αποστολής του Forum.

Αναβαθμίζοντας τη μακροζωία μέσω φιλοξενία παγκόσμιας κλάσης

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή για την τοποθέτηση της Κύπρου ως κορυφαίου μεσογειακού κόμβου καινοτομίας στον τομέα της ευεξίας και της μακροζωίας.

Με τη MHV Group να ηγείται στον χώρο της πολυτελούς φιλοξενίας και της δημιουργίας ολοκληρωμένων προορισμών ζωής, το Συνέδριο θα προσφέρει ένα εξαιρετικό περιβάλλον, όπου διεθνώς αναγνωρισμένοι επιστήμονες, πρωτοπόροι της βιοτεχνολογίας και επενδυτές θα συναντηθούν, θα συνεργαστούν και θα διαμορφώσουν το μέλλον της μακροζωίας.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με τη MHV Group, ώστε να υλοποιήσουμε αυτό το όραμα», ανέφερε η Οργανωτική Επιτροπή του St. Moritz Longevity Forum.

«Το Parklane Resort & Spa ενσαρκώνει τα πρότυπα αριστείας, τις υποδομές ευεξίας και τη εκλεπτυσμένη φιλοξενία, που είναι απαραίτητα για το οικοσύστημα της μακροζωίας. Με τη διορατική του προσέγγιση στη δημιουργία προορισμών, η MHV Group αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη για τη σύγκληση των πιο λαμπρών μυαλών παγκοσμίως».

Καινοτομώντας τη ζωή: Διαμορφώνοντας το μέλλον της μακροζωίας

Το Συνέδριο, επιμελημένο από την ομάδα πίσω από το διεθνώς αναγνωρισμένο St. Moritz Longevity Forum, θα εξερευνήσει τα όρια της επιστήμης της υγιούς ζωής υπό το θεματικό άξονα «Καινοτομώντας τη Ζωή: Διαμορφώνοντας το Μέλλον της Μακροζωίας».

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει υψηλού επιπέδου κεντρικές ομιλίες και διαδραστικά πάνελ, εστιασμένα σε πέντε βασικούς πυλώνες:

• Αναγεννητική Ιατρική & Βιοδείκτες: Παρακολούθηση της βιολογικής ηλικίας και αντιστροφή της κυτταρικής φθοράς.

• Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία: Πώς η μηχανική μάθηση επιταχύνει την ανακάλυψη φαρμάκων και τις εξατομικευμένες διαγνώσεις.

• Υποδομές Μακροζωίας: Η άνοδος εξειδικευμένων κλινικών μακροζωίας και αστικών μοντέλων σχεδιασμένων για υγιή γήρανση.

• Χρηματοοικονομική Μακροζωία: Στρατηγικές διαχείρισης πλούτου και ασφάλισης σε μια γηράσκουσα κοινωνία.

• Κοινωνική Πολιτική: Επαναπροσδιορισμός της εργασίας και της κοινοτικής υποστήριξης για έναν πληθυσμό «αιωνόβιων».

Ένας μεσογειακός κόμβος για τη βιοτεχνολογία και την καινοτομία στην υγεία

Η συνεργασία αυτή υπογραμμίζει το ενισχυόμενο προφίλ της Κύπρου ως στρατηγικού κόμβου για τη βιοτεχνολογία, την καινοτομία στην υγεία και τις επενδύσεις.

Η συμμετοχή της MHV Group αναδεικνύει τη συνέργεια μεταξύ πολυτελών ακινήτων, φιλοξενίας και της αναδυόμενης «Οικονομίας της Μακροζωίας».

«Η φιλοξενία του Cyprus EMEA Healthspan Summit στο Parklane Resort & Spa αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της MHV Group να φέρνει στην Κύπρο εκδηλώσεις παγκόσμιας εμβέλειας και ουσιαστικού αντίκτυπου», αναφέρει η MHV Group.

«Καθώς η παγκόσμια προσοχή στρέφεται στην προληπτική υγεία και τη μακροζωία, είμαστε υπερήφανοι που προσφέρουμε τη σκηνή όπου θα διαμορφωθεί το μέλλον της ανθρώπινης υγείας».

Εγγραφές & Συμμετοχή

Η συμμετοχή είναι περιορισμένη, ώστε να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο δικτύωσης και ουσιαστικής αλληλεπίδρασης.

Επιστήμονες, κλινικοί, επενδυτές και επιχειρηματίες καλούνται να εγγραφούν μέσω των Participation Packages – St. Moritz Longevity Forum.

Επίσημοι χορηγοί είναι η τηλεόραση ΣΙΓΜΑ και ο Εκδοτικός Οίκος ΔΙΑΣ

Σχετικά με το St. Moritz Longevity Forum

Το St. Moritz Longevity Forum αποτελεί μια κορυφαία διεθνή πλατφόρμα αφιερωμένη στην προώθηση της υγιούς μακροζωίας.

Μέσα από τα υψηλού επιπέδου συνέδριά του, το Forum καλλιεργεί ένα διεπιστημονικό οικοσύστημα που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία προσεγγίζει τη γήρανση και τη μακροζωία.

Ενώνοντας κορυφαίους επιστήμονες, επενδυτές και διαμορφωτές πολιτικής, γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ ερευνητικής καινοτομίας και πρακτικής εφαρμογής, συμβάλλοντας σε ένα πιο υγιές και βιώσιμο μέλλον.

Σχετικά με τη MHV Mediterranean Hospitality Venture

Η MHV Mediterranean Hospitality Venture εξειδικεύεται στην πολυτελή φιλοξενία και στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας οικιστικών και εμπορικών προορισμών.

Με όραμα τη δημιουργία ξεχωριστών χώρων που συνδυάζουν πολυτέλεια, καινοτομία και σεβασμό στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά, η MHV προσφέρει εμπειρίες παγκόσμιας κλάσης που επαναπροσδιορίζουν τη σύγχρονη διαβίωση και το επιχειρείν.

Ως θυγατρική της PRODEA Investments, η MHV Group διαμορφώνει το τοπίο της πολυτελούς φιλοξενίας στη Μεσόγειο, αναδεικνύοντας παράλληλα την Κύπρο ως διεθνή κόμβο επιχειρηματικότητας, ευεξίας και υψηλού επιπέδου τουρισμού.