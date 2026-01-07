Μια Ιστορία Επανασύνδεσης και η Πρώτη Κυπριακή Ταινία Μεγάλου Μήκους στο Sundance Film Festival

Η ταινία Κράτα Με (Hold Onto Me) αποτελεί το μεγάλου μήκους ντεμπούτο της Κύπριας σκηνοθέτιδας Μυρσίνης Αριστείδου και θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Sundance 2026, στο τμήμα World Cinema-Dramatic Competition. Η συμμετοχή και η επιλογή αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ορόσημο για την Κύπρο, καθώς πρόκειται για την πρώτη κυπριακή ταινία μεγάλου μήκους που επιλέγεται να προβληθεί στο κορυφαίο αυτό διεθνές φεστιβάλ.

Πρόκειται για ένα ανθρώπινο, ευαίσθητο οικογενειακό δράμα, το οποίο η Αριστείδου αντιμετωπίζει ως την ολοκλήρωση μιας τριλογίας που ξεκίνησε με τις μικρού μήκους ταινίες Σεμέλη και Άρια, μέσα από τις οποίες εξερευνήθηκαν διαφορετικές φάσεις της σχέσης πατέρα και κόρης.

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα καλοκαιρινό, παραθαλάσσιο τοπίο της Κύπρου και ακολουθεί την 11χρονη Ίριδα, η οποία μαθαίνει πως ο αποξενωμένος πατέρας της έχει επιστρέψει στο νησί. Η αναζήτησή του την οδηγεί σε έναν εγκαταλελειμμένο χώρο, όπου ξεκινά διστακτικά μια εύθραυστη προσπάθεια επαναπροσέγγισης, μια σχέση που χτίζεται περισσότερο μέσα από σιωπές και βλέμματα παρά από λόγια.

Γυρισμένη εξ ολοκλήρου στην Κύπρο, η ταινία αξιοποιεί το φυσικό και αστικό τοπίο ως ενεργό κομμάτι της αφήγησης, αποτυπώνοντας τη φθορά, τον αργό χρόνο και τα υπόγεια συναισθήματα των χαρακτήρων. Η Αριστείδου προσεγγίζει την ιστορία με λιτότητα και τρυφερότητα, εστιάζοντας στη συναισθηματική εμπειρία της απουσίας και της ανάγκης για σύνδεση.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ίρις εμφανίζεται η Μαρία Πέτροβα, ενώ τον πατέρα της ενσαρκώνει ο Χρήστος Πάσσαλης, ο αναγνωρισμένος Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας (Κυνόδοντας, Το Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών συν-σκηνοθέτης The City and the City – Berlinale Encounters), ο οποίος ενσαρκώνει τον εσωστρεφή και βαθιά ευάλωτο Άρη.

Το «Κράτα Με» είναι διεθνής συμπαραγωγή Κύπρου, Ελλάδας και Δανίας με συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία και τη συνεχή εξέλιξη του σύγχρονου κυπριακού κινηματογράφου στη διεθνή σκηνή.

Πληροφορίες:

https://www.161films.com/films/hold-onto-me