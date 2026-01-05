Η αγορά ακινήτων στην Κύπρο γνωρίζει ραγδαία και δυναμική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η μειωμένη προσφορά οικιστικών και εμπορικών ακινήτων, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος κατασκευής, καθιστούν την επένδυση στα ακίνητα εγχείρημα με υψηλό βαθμό δυσκολίας.

Η έμπειρη ομάδα της Altamira Real Estate εντόπισε και παρουσιάζει μια μοναδική επενδυτική επιλογή στη Λάρνακα, με διώροφο κτήριο μικτής χρήσης στην Κοινότητα Αγγλισίδων. Το ακίνητο ξεχωρίζει για την ιδανική του τοποθεσία επί της Λεωφόρου Ανεξαρτησίας, με εξαιρετικές προσβάσεις προς τον αυτοκινητόδρομο, καθώς και σε ανέσεις και υπηρεσίες. Το κτήριο είναι ημιτελές, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή, καθώς απαλλάσσει τον αγοραστή από τα υπέρογκα κόστη κατασκευής.

Το κτήριο αποτελείται από υπόγειο, το οποίο διαθέτει χώρους στάθμευσης και αποθήκες, ισόγειο με μεσοπάτωμα περί τα 70 τ.μ. με επτά καταστήματα και όροφο που διαθέτει πέντε γραφεία με μέσο εμβαδνό 57 τ.μ. και δύο διαμερίσματα με μέσο εμβαδό 73 τ.μ. H διαρρύθμιση των χώρων του ακινήτου προσφέρει ευελιξία και πολλαπλές επιλογές στις οικιστικές και εμπορικές χρήσεις.

Το συνολικό εμβαδόν των καλυμμένων χώρων ανέρχεται σε 917 τ.μ., με μεσοπάτωμα περί τα 223 τ.μ., καλυμμένες βεράντες 27 τ.μ. και υπόγειο 358 τ.μ. Οι εργασίες που έχουν απομείνει για την περάτωση του κτηρίου είναι στοιχειώδεις, όπως η τοποθέτηση κεραμικών στα πατώματα και ειδών υγιεινής. Πρόκειται για μοναδική ευκαιρία για άμεση αξιοποίηση, που διασφαλίζει άμεσα υψηλή απόδοση και εμπορική αξία. Η ενδεικτική τιμή πώλησης του ακίνητου ανέρχεται στο €1.100.000.

Άνοιγμα προσφορών την Τρίτη 8 Απριλίου, στις 10:00 το πρωί.

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν να μελετήσουν τις προσφορές στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.altamirarealestate.com.cy και να υποβάλουν προσφορές σε τιμές χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες ενδεικτικές τιμές.