Μια Σημαντική Διάκριση για την Ηγεσία της Blackbook

Η Blackbook Agency ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι η Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, Ελευθερία Βοσκαρίδου, συμπεριλήφθηκε στην τελική λίστα των υποψηφίων για το βραβείο Cyprus Manager of the Year 2025. Η υποψηφιότητα ανακοινώθηκε στο πλαίσιο των Manager of the Year 2025 Awards, που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα στις 17 Δεκεμβρίου, τιμώντας ηγετικές προσωπικότητες που συνδυάζουν επιχειρηματικά αποτελέσματα με ουσιαστικό αποτύπωμα στον επιχειρηματικό κόσμο.

Ο θεσμός των Manager of the Year, με ιστορία από το 2002, αποτελεί σημείο αναφοράς για τη διοικητική αριστεία στον ελληνόφωνο επιχειρηματικό χώρο. Η φετινή διοργάνωση σηματοδότησε ένα ιδιαίτερο ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά εισήχθη η κατηγορία Cyprus Manager of the Year, αναδεικνύοντας το υψηλού επιπέδου διοικητικό ταλέντο που δραστηριοποιείται στην Κύπρο.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία συμμετείχαν πέντε εξέχουσες προσωπικότητες του κυπριακού επιχειρείν: ο Δημήτρης Ζορμπάς (CEO, Zorbas Group), ο Θεόδωρος Κρίγγου (CEO, Infocredit Group), ο Χαράλαμπος Παναγιώτου (Managing Director, KEO), ο Άριστος Φιλής (Co-Founder & CEO, KeelX) και η Ελευθερία Βοσκαρίδου (Founder & Managing Director, Blackbook Agency), η μοναδική γυναίκα υποψήφια για το βραβείο.

Ο τίτλος Cyprus Manager of the Year 2025 απονεμήθηκε στον κ. Δημήτρη Ζορμπά, στον οποίο η Blackbook εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια για τη σημαντική αυτή διάκριση. Η παρουσία της Ελευθερίας Βοσκαρίδου ανάμεσα σε τόσο καταξιωμένα στελέχη αποτελεί ιδιαίτερη τιμή τόσο για την ίδια όσο και για την ομάδα της Blackbook.

Σχολιάζοντας την υποψηφιότητά της, η κ. Βοσκαρίδου ανέφερε:

«Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι ανάμεσα στους κορυφαίους ηγέτες που προτάθηκαν για το βραβείο Cyprus Manager of the Year 2025 στην Αθήνα και νιώθω ιδιαίτερη υπερηφάνεια που εκπροσώπησα τη γυναικεία ηγεσία της Κύπρου. Η αναγνώριση αυτή ανήκει σε ολόκληρη την ομάδα της Blackbook, της οποίας η δημιουργικότητα και η αφοσίωση αποτελούν τη βάση κάθε μας επιτυχίας. Η Αθήνα έχει για εμένα ξεχωριστή σημασία, εκεί έκανα τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα και εκεί, τα τελευταία χρόνια, η Blackbook αναπτύσσεται δυναμικά. Το γεγονός ότι αυτή η αναγνώριση πραγματοποιήθηκε στην πόλη όπου ξεκίνησε η προσωπική μου διαδρομή, με συγκινεί ακόμη περισσότερο. Θερμά συγχαρητήρια στον Δημήτρη Ζορμπά, το να συγκαταλέγεσαι στην ίδια λίστα με μία από τις πιο εμβληματικές και αναγνωρίσιμες επιχειρήσεις της Κύπρου αποτελεί από μόνο του μια σημαντική νίκη».

Υπό την καθοδήγηση της Ελευθερίας Βοσκαρίδου, η Blackbook έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρείες στρατηγικού marketing και επικοινωνίας σε Κύπρο και Ελλάδα. Παράλληλα, η κ. Βοσκαρίδου διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς στελεχών μέσα από δράσεις mentoring, εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης της γυναικείας ηγεσίας, αξίες που αντικατοπτρίζονται έμπρακτα στην κουλτούρα της Blackbook.

Η υποψηφιότητα αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη Blackbook και αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο των ολοκληρωμένων υπηρεσιών της. Με έδρα τη Λεμεσό, η εταιρεία προσφέρει στρατηγικές υπηρεσίες branding, ψηφιακού marketing και δημοσίων σχέσεων σε Κύπρο, Ελλάδα και διεθνώς.

www.blackbook.agency