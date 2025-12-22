Τα Χριστούγεννα μας υπενθυμίζουν όσα έχουν πραγματική αξία: τη φροντίδα, τη ζεστασιά, την προσφορά και την αλληλεγγύη. Με αυτές τις αξίες, η Κωτσόβολος συνεχίζει και φέτος να στηρίζει έμπρακτα τους συνανθρώπους μας που έχουν πραγματική ανάγκη σε όλη την Κύπρο. Μέσα από στοχευμένες δράσεις κοινωνικής προσφοράς, αποδεικνύει ότι όταν ξέρεις τι ζητάς από τις γιορτές, μπορείς να προσφέρεις ουσιαστικά, εκεί όπου το χρειάζονται περισσότερο.

Στήριξη της εκστρατείας «Υιοθετήστε μια Οικογένεια τα Χριστούγεννα» του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ)

Η Κωτσόβολος συμμετείχε ενεργά στην εκστρατεία «Υιοθετήστε μια Οικογένεια τα Χριστούγεννα» του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, προσφέροντας δωροεπιταγές σίτισης σε 100 ευάλωτες οικογένειες από όλη την Κύπρο, με σκοπό να τις βοηθήσει να νιώσουν τη χαρά των Χριστουγέννων.

Στήριξη της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου – Και φέτος, μαζί

Για ακόμη μία χρονιά, η Κωτσόβολος στέκεται στο πλευρό της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου. Με κάθε συσκευασία δώρου που αγοράζουν οι καταναλωτές από τα καταστήματα της εταιρείας, ενισχύουν το πολύτιμο έργο της Οργάνωσης.

Δώρα αγάπης για τα παιδιά στο Ριζοκάρπασο και τον Κορμακίτη

Η χαρά των Χριστουγέννων μεγαλώνει όταν μοιράζεται. Στο πλαίσιο αυτό, οι άνθρωποι της Κωτσόβολος από την Λευκωσία, την Πάφο και τη Λεμεσό, προσέφεραν και φέτος χριστουγεννιάτικα δώρα στους μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου και του Κορμακίτη, στέλνοντας ένα μήνυμα αγάπης και ελπίδας προς τα παιδιά των κατεχόμενων περιοχών.

Γιατί όταν ξέρεις τι ζητάς από τις γιορτές, μπορείς να μοιράζεις αγάπη και χαρά, εκεί που το χρειάζεται περισσότερο.