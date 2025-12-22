Η Κύπρος υποδέχεται τα The Residences στο Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol, καθώς η MHV και η Marriott International ισχυροποιούν τη μακροχρόνια συνεργασία τους.

H MHV Mediterranean Hospitality Venture ανακοινώνει υπερήφανα ακόμη ένα ορόσημο στη συναρπαστική πορεία της προς την αριστεία, καθώς ένα νέο έργο γεννιέται, για να αναβαθμίσει περαιτέρω τη luxury hospitality & high-end real estate σκηνή της Κύπρου. Η Marriott International και η MHV ισχυροποιούν τη σχέση τους με τη δημιουργία των Parklane Residences, κάτω από τη ομπρέλα του The Luxury Collection brand, μέσα στο μοναδικό περιβάλλον του Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol.

Το πολυβραβευμένο θέρετρο της Λεμεσού θα φιλοξενήσει μία συλλογή από ονειρεμένες πολυτελείς κατοικίες, προσφέροντας έναν νέο τύπο “home away from home” για τους απαιτητικούς ιδιοκτήτες ακινήτων, που εκτιμούν το κομψό design, το αναβαθμισμένο lifestyle και τις κορυφαίες υπηρεσίες. Οι The Luxury Collection Residences είναι σχεδιασμένες για να τιμούν τις ρίζες και την τοπική ιστορία κάθε επιλεγμένου προορισμού, καθώς και να στηρίζουν την ισχυρή κληρονομιά του brand, το οποίο στοχεύει στην εξασφάλιση σπάνιων εμπειριών για τους πλέον εκλεκτικούς ανθρώπους. Τα νέα Parklane Residences, Limassol, θα συνδυάζουν τη ζεστασιά μίας πολυτελούς ιδιωτικής κατοικίας με τις απαράμιλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του πλέον βραβευμένου resort στην Κύπρο.

«Αυτή η νέα συνεργασία σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο της μακράς σχέσης με τη Marriott, ενισχύοντας το κοινό μας όραμα για τη δημιουργία ιδιαίτερων lifestyle προορισμών που ξεπερνούν τις προσδοκίες. Τα Parklane Residences θα επαναπροσδιορίσουν την έννοια της πολυτελούς διαβίωσης στην Κύπρο, συνδυάζοντας διαχρονικό design, παγκοσμίου κλάσης φιλοξενία και προσεκτικά σχεδιασμένες εμπειρίες που τιμούν τόσο την τοπική αυθεντικότητα όσο και τη διεθνή κομψότητα», δηλώνει ο Αχιλλέας Κ. Δωροθέου, CEO της MHV, γι’ αυτήν την τόσο σημαντική συμφωνία, που υπεγράφη από κοινού με τον Jaidev Menezes, Regional Vice President – Mixed – Use Development, EMEA, Marriott International.

O Satya Anand, President, Europe, Middle East & Africa, Marriott International, σχολίασε σχετικά: «Συνεχίζουμε να γινόμαστε μάρτυρες μίας διαρκώς αυξανόμενης απαίτησης για branded residences σε ολόκληρη την περιοχή, που προκύπτει από τους ιδιοκτήτες ακινήτων που αναζητούν ένα αναβαθμισμένο lifestyle, παγκοσμίου κλάσης υπηρεσίες και την ασφάλεια που εγγυάται ένα καταξιωμένο global brand. Η μακροχρόνια σχέση μας με την MHV έχει παίξει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της hospitality σκηνής της Κύπρου, και τώρα ανυπομονούμε να ανεβάσουμε ξανά τον πήχη όσον αφορά στην πολυτελή διαβίωση με τα Parklane Residences, που θα συνδυάζουν τη ζεστασιά μίας ιδιωτικής κατοικίας με το απαράμιλλό σέρβις και τις πλούσιες εμπειρίες που ορίζουν την The Luxury Collection».

Η MHV Mediterranean Hospitality Venture μένει πιστή στο όραμα και τη δέσμευση να ορίσει εκ νέου τη luxury hospitality & real estate σκηνή της Κύπρου, δημιουργώντας μοναδικούς προορισμούς μέσα στους οποίους οι άνθρωποι ανήκουν, ευημερούν και βιώνουν εμπειρίες που μετασχηματίζονται σε πολύτιμες αναμνήσεις.