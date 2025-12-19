Μόδα ή ανάγκη της εποχής το car sharing στην Κύπρο; Αυτό ήταν το κύριο ερώτημα που κλήθηκε ν’ απαντήσει ο Business Development Director της Ride Now Carsharing, Ανδρέας Σπύρου, φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο».

Όπως επισήμανε, «η ιδέα δημιουργήθηκε κατά την διάρκεια της πανδημίας, ως μια αντίδραση στα έκτακτα μέτρα. Είχαμε αρκετό χρόνο να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες μετακίνησης των πολιτών. Στο εξωτερικό λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια ως ένας εύκολος τρόπος μετακίνησης στις μεγάλες πόλεις. Στην περίπτωση της Κύπρου, λόγω του μικρού μεγέθους του νησιού, κατάφερε να λειτουργήσει σε εθνικό επίπεδο».

Μιλώντας για την ανάπτυξη της εταιρείας από το 2021, όταν λειτούργησε για πρώτη φορά, ανέφερε τα εξής: «Ξεκινήσαμε με 40 αυτοκίνητα στην επαρχία Πάφου και τώρα έχουμε στόλο περίπου 800 αυτοκινήτων. Αυτό είναι η απόδειξη πως υπήρχε η ανάγκη για την συγκεκριμένη υπηρεσία στην Κύπρο».

Όσον αφορά το κοινό που επιλέγει να χρησιμοποιεί το car sharing, τόνισε ότι η υπηρεσία ξεκίνησε «πολύ δυναμικά με ξένο κοινό, καθώς εξυπηρετούσε άτομα που δεν έχουν αυτοκίνητο», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι το κοινό της Ride Now σταδιακά διαφοροποιήθηκε και σήμερα είναι μοιρασμένο ανάμεσα σε ξένους υπηκόους και ντόπιους.

Για όσους ενδιαφέρονται να δοκιμάσουν την υπηρεσία, η διαδικασία είναι απλή και γίνεται μέσω της εφαρμογής Ride Now. Οι χρήστες μπορούν να εντοπίσουν τα διαθέσιμα αυτοκίνητα στην περιοχή τους και να προχωρήσουν άμεσα σε ενοικίαση, ξεκλειδώνοντας τα οχήματα μέσω του app.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη: