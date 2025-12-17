Μία διήμερη, χριστουγεννιάτικη εμπειρία στη Lidl Food Academy, ανοιχτή σε όλο το κοινό, το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Δεκεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, καθώς «όλα τα υπέρoχα αξίζουν κάθε μέρα».

Η καρδιά της Λευκωσίας «χτυπά» και φέτος στο δικό της χριστουγεννιάτικο σημείο συνάντησης, καθώς η Lidl Κύπρου προσκαλεί για ακόμα μια χρονιά το κοινό στη Lidl Food Academy στη Στασικράτους για το καθιερωμένο πια διήμερο, Lidl Christmas Days. Για ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο, στις 20 και 21 Δεκεμβρίου από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 7:00 το απόγευμα, μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να ζήσουν την πιο γιορτινή εκδοχή της καθημερινότητας, με γεύσεις, αρώματα και εμπειρίες που αποδεικνύουν στην πράξη ότι «Όλα τα υπέροχα αξίζουν κάθε μέρα».

Η αυλή και οι χώροι της Lidl Food Academy μεταμορφώνονται σε μια ζεστή, χριστουγεννιάτικη γειτονιά της πόλης, με χιλιάδες πολύχρωμα φωτάκια, μουσική και γιορτινές γωνιές ιδανικές για μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια. Στα ειδικά διαμορφωμένα σημεία, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει εορταστικά εδέσματα και ροφήματα από τις σειρές Deluxe και Favorina από την πλούσια γκάμα της Lidl, να ανακαλύψει νέες γεύσεις για το γιορτινό τραπέζι και να πάρει ιδέες για «υπέροχες» λιχουδιές που μπορεί να απολαμβάνει κάθε μέρα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των Lidl Christmas Days, η ομάδα της Lidl Food Academy θα υποδέχεται τους επισκέπτες με διαδραστικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν παιδικά εργαστήρια, παιχνίδια και δημιουργικές ενέργειες, ενώ δεν θα μπορούσαν να λείψουν και οι κληρώσεις για πλούσια δώρα. Παράλληλα, οι έμπειροι σεφ της Ακαδημίας θα προσφέρουν φρεσκοψημένα χριστουγεννιάτικα εδέσματα για απόλυτες γευστικές δοκιμές.

Τα Lidl Christmas Days προσφέρουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον ρόλο της Lidl Κύπρου ως προορισμού που συνδυάζει γεύση, ποιότητα και αξία για το ευρύ κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, η διοργάνωση υπογραμμίζει τη στρατηγική δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει ολοκληρωμένες, προσιτές και υψηλής ποιότητας εμπειρίες εντός και εκτός των καταστημάτων της προς όλους τους καταναλωτές, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.