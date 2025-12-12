Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου και τη βιώσιμη ανάπτυξη της πρωτεύουσας πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2025 με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της GRAWE Cyprus και του Δήμου Λευκωσίας. Η συνεργασία αυτή αφορά τη συμμετοχή του Δήμου στο πρωτοποριακό πρόγραμμα Cyprus Trees Initiative, μια δράση που χρηματοδοτείται από την GRAWE Cyprus και υλοποιείται τεχνολογικά από το Κέντρο Αριστείας CYENS.

Στόχος της σύμπραξης είναι η ενίσχυση της εθνικής βάσης δεδομένων για το πράσινο, ο επιστημονικός σχεδιασμός πολιτικών διαχείρισης και η θωράκιση της πόλης απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας θέτει γερές βάσεις για μια πολυεπίπεδη δράση, η οποία περιλαμβάνει:

Ψηφιακή καταγραφή: Ο Δήμος Λευκωσίας θα παρέχει δεδομένα για τα αστικά δέντρα (είδος, ηλικία, υγεία, τοποθεσία) προς ενσωμάτωση στην εθνική πλατφόρμα του Cyprus Trees Initiative, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την επιστημονική τεκμηρίωση.

Νέες δενδροφυτεύσεις: Οι δύο φορείς θα συνδιοργανώνουν δράσεις φύτευσης και πρασίνου, με την GRAWE να δεσμεύεται για οικονομική συμβολή, όπου κρίνεται απαραίτητο, για την εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης (π.χ. δεξαμενές νερού) που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των νέων δέντρων για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Τεχνολογική υποστήριξη: Μέσω του CYENS, θα διενεργούνται μετρήσεις πεδίου και χαρτογράφηση GIS, με τον Δήμο να διευκολύνει την πρόσβαση των συνεργείων σε δημόσιους χώρους και πάρκα.

Συμμετοχή πολιτών: Η πρωτοβουλία προβλέπει την ενεργό εμπλοκή των δημοτών μέσω εργαλείων ενημέρωσης και αναφοράς προβλημάτων που παρέχει η πλατφόρμα.

Μετά την υπογραφή, ο Δήμαρχος Λευκωσίας - Χαράλαμπος Προύντζος δήλωσε τα εξής: «Ξεκινάμε μία συνεργασία για να κάνουμε την πόλη μας πιο πράσινη, πιο βιώσιμη, αλλά και για να δώσουμε σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση στους πολίτες για την ύπαρξη πρασίνου, τη φύση των δέντρων που υπάρχουν στην πόλη μας και την επίπτωσή τους στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Όλα αυτά γίνονται δυνατά μέσα από τη συνεργασία μας με την GRAWE, ένα μεγάλο διεθνή ασφαλιστικό όμιλο, ο οποίος χρηματοδοτεί τη δημιουργία της πρώτης πλατφόρμας στην Κύπρο για την επεξήγηση για το πού βρίσκονται τα δέντρα στην πόλη μας και την επίπτωσή τους στο κλίμα αλλά και στην ποιότητα του αέρα.

Αυτή η συνεργασία γίνεται εφικτή με τη συνδρομή του ερευνητικού κέντρου CYENS, στο οποίο ο Δήμος Λευκωσίας βεβαίως είναι εταίρος, και είναι η πρώτη φορά στα κυπριακά δεδομένα που μία τέτοια εφαρμογή δημιουργείται προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο μας για μια πιο βιώσιμη πόλη και μια πιο βιώσιμη Κύπρο..»

Στη συνέχεια ο κ. Προύντζος ευχαρίστησε θερμά την GRAWE και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κύριο Παναγιώτη Παναγιώτου, για αυτή την πολύ σημαντική συνεργασία.

«Τέτοιες πρωτοβουλίες ελπίζουμε να βρουν μιμητές και να πετύχουμε πιο γρήγορα τους στόχους που έχουμε θέσει για το καλό όλων μας, αφού η κακή ποιότητα του αέρα είναι η τέταρτη αιτία θανάτου στην Κύπρο. Και επίσης η Λευκωσία χρειάζεται να βελτιώσει τη σκίασή της ούτως ώστε οι πολίτες μας να διακινούνται με ασφάλεια αλλά και σε ένα βελτιωμένο αστικό περιβάλλον.» κατέληξε ο Δήμαρχος Λευκωσίας.

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της GRAWE Cyprus κ. Παναγιώτης Παναγιώτου δήλωσε τα ακόλουθα:

«Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και τον Δήμο Λευκωσίας για την ευκαιρία που μας έδωσε, μέσα από το όραμά σας για μια πιο πράσινη πόλη, να συνδράμουμε και εμείς με τη σειρά μας στο Cyprus Trees Initiative ώστε σε συνεργασία με τον Δήμο αλλά και το CYENS να κάνουμε πιο βιώσιμη την πόλη μας για όλους εμάς που ζούμε στη Λευκωσία αλλά και τους επισκέπτες της. Σίγουρα πρωτοβουλίες σαν τη συγκεκριμένη βοηθούν τόσο την κοινωνία της Λευκωσίας, όμως ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να την επεκτείνουμε και στις υπόλοιπες πόλεις της Κύπρου».

Η GRAWE Cyprus, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, συνεχίζει να στηρίζει χρηματοδοτικά και επικοινωνιακά το έργο, αναδεικνύοντας τη σημασία της βιώσιμης διαχείρισης του περιβάλλοντος. Από την πλευρά του, ο Δήμος Λευκωσίας δεσμεύεται για τη συνεχή ροή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του πρασίνου και τον συντονισμό των μελλοντικών περιβαλλοντικών δράσεων.

Η συμφωνία έχει αρχική διάρκεια ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης, στοχεύοντας στη δημιουργία μιας πιο πράσινης και ανθεκτικής Λευκωσίας.