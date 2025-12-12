Το Limassol Greens ανακοινώνει την επίσημη έναρξη λειτουργίας του νέου γηπέδου γκολφ 18 οπών, το οποίο σχεδιάστηκε από τον παγκοσμίως αναγνωρισμένο αρχιτέκτονα γηπέδων γκολφ Cabell B. Robinson. Το νέο γήπεδο βρίσκεται στο επίκεντρο της συνολικής ανάπτυξης του Limassol Greens και προσφέρει μια εμπειρία γκολφ υψηλών προδιαγραφών που συνδυάζει στρατηγικό παιχνίδι με τη φυσική ομορφιά του τοπίου. Εκτείνεται σε 6.304 μέτρα, με διάταξη par-71, fairways που παρουσιάζουν φυσικές υψομετρικές εναλλαγές, στρατηγικά τοποθετημένα bunkers και άρτια σχεδιασμένα greens. Ο σχεδιασμός αξιοποιεί την τοπογραφία και τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, δημιουργώντας μια εμπειρία που ανταμείβει τη στρατηγική και την ακρίβεια για παίκτες κάθε επιπέδου και καθιστώντας το Limassol Greens νέο σημείο αναφοράς για γκολφ στη Μεσόγειο.

Η έναρξη λειτουργίας του γηπέδου αποτελεί καθοριστικό βήμα για το Limassol Greens, μια από τις σημαντικότερες και πιο φιλόδοξες αναπτύξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κύπρο. Βρίσκεται σε μία από τις ταχύτερα εξελισσόμενες περιοχές της Λεμεσού και προσφέρει ένα μοναδικό πλεονέκτημα, καθώς αποτελεί το μόνο θέρετρο γκολφ που βρίσκεται εντός πόλης στην Κύπρο. Αυτή η εγγύτητα στο αστικό κέντρο ενισχύει τον χαρακτήρα και την επενδυτική δυναμική του έργου, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε βασικούς προορισμούς όπως το Καζίνο, η Μαρίνα Λεμεσού, η παραλία Lady’s Mile και το επιχειρηματικό δίκτυο της πόλης, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την ηρεμία και τον ανοιχτό χώρο που χαρακτηρίζουν το resort.

Το γήπεδο έχει διαμορφωθεί ώστε να προσφέρει ξεχωριστούς ρυθμούς παιχνιδιού σε όλο το μήκος του. Οι πρώτες πέντε οπές επηρεάζονται από τον επικρατούντα άνεμο και απαιτούν ακρίβεια από την αρχή. Από την 6η έως την 11η οπή, οι συνθήκες ευνοούν τον παίκτη, δημιουργώντας περιθώρια για υψηλό σκορ, ενώ οι οπές 13 έως 15 απαιτούν έλεγχο, δημιουργικότητα και προσεκτικές επιλογές. Το τελικό τμήμα αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας, με την απαιτητική par-5 της 16ης οπής κόντρα στον άνεμο, την ακριβείας par-3 της 17ης οπής και την εντυπωσιακή 18η οπή γύρω από φυσική λίμνη, που οδηγεί σε ένα μακρόστενο green και ανταμείβει τη σωστή επιλογή εξοπλισμού και την αυτοπεποίθηση στο τελείωμα του γύρου.

Παράλληλα, το Limassol Greens παρουσιάζει ένα σύγχρονο περιβάλλον προπόνησης μέσω του γηπέδου εξάσκησης (Driving Range) 320 μέτρων, με 30 υπερσύγχρονες θέσεις εξάσκησης και πλήρη ενσωμάτωση της κορυφαίας τεχνολογίας Trackman που προσφέρει ασύγκριτη ακρίβεια στην παρακολούθηση της μπάλας και την ανάλυση της απόδοσης. Η Ακαδημία Γκολφ, προσφέρει μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη εμπειρία προπόνησης, παρέχει εξατομικευμένα προγράμματα βελτίωσης με ανάλυση δεδομένων, ειδικά διαμορφωμένους χώρους προπόνησης για putting και chipping, θέσεις εκκίνησης σε φυσικό γρασίδι και εξοπλισμό Srixon υψηλής ποιότητας. Την προπονητική καθοδήγηση αναλαμβάνει ο Mike Leitch, με εξειδίκευση στην αθλητική ψυχολογία και πιστοποίηση στη χρήση TrackMan, με εμπειρία άνω των τριών δεκαετιών στην ανάπτυξη παικτών κάθε επιπέδου. Η προσέγγισή του επικεντρώνεται στην καθαρή, πρακτική και αποτελεσματική καθοδήγηση με μετρήσιμη πρόοδο.

Η εμπειρία συμπληρώνεται από το Pro Shop, το οποίο φιλοξενεί επιλογή κορυφαίων διεθνών brands όπως Under Armour, Callaway, J.Lindeberg και Ralph Lauren, καθώς και από το «The Roost Lounge Bar», έναν μοντέρνο χώρο όπου παίκτες, κάτοικοι και επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν και να απολαύσουν αγαπημένες elevated street-food style γεύσεις.

Η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της ανάπτυξης. Το γήπεδο και όλοι οι χώροι πρασίνου αρδεύονται αποκλειστικά με ανακυκλωμένο νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας, σύμφωνα με την εθνική πολιτική και τις οδηγίες του Τμήματος Αναπτύξεων Υδάτων. Το έργο περιλαμβάνει σύστημα υδατικών υποδομών με τεχνητές λίμνες και δίκτυο αποθήκευσης συνολικής χωρητικότητας 40.000 κυβικών μέτρων, που επιτρέπει τη συλλογή και αξιοποίηση όμβριων υδάτων, μειώνοντας την εξάρτηση από κρατικές παροχές. Στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης περιβαλλοντικής στρατηγικής του, το Limassol Greens υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δενδροφύτευσης σε όλη την ανάπτυξη, με στόχο τη φύτευση 20.000 δέντρων.

Ο Golf General Manager, Andrew Darker, δήλωσε: «Η έναρξη λειτουργίας του γηπέδου αποτελεί μια σημαντική στιγμή για το Limassol Greens και για το γκολφ στην Κύπρο. Ο Cabell B. Robinson έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό γήπεδο που ανταμείβει την ευφυΐα, την ακρίβεια και τη φαντασία. Είμαστε υπερήφανοι που προσφέρουμε μια εμπειρία που ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα. Με την ποιότητα του γηπέδου, τις προηγμένες εγκαταστάσεις TrackMan και την τεχνογνωσία της Ακαδημίας μας, είμαστε βέβαιοι ότι το Limassol Greens θα αποτελέσει κορυφαίο προορισμό για παίκτες τοπικά, περιφερειακά και διεθνώς.»

«Η επίσημη λειτουργία του γηπέδου σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για το Limassol Greens, καθώς εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωμένο προορισμό αθλητισμού, αναψυχής και σύγχρονης κατοίκησης. Το έργο ενισχύει τη θέση της Κύπρου ως αναδυόμενου κόμβου γκολφ και ποιοτικής υπαίθριας αναψυχής, προσφέροντας επίπεδο σχεδιασμού και εμπειρίας που ενισχύει την ελκυστικότητα της χώρας για επισκέπτες και παίκτες από όλο τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία γκολφ στο Limassol Greens, επισκεφθείτε: https://limassolgreens.com/golf.