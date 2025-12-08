Τα Χριστούγεννα έρχονται στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025 παρέα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και τη μουσική περιπέτεια για παιδιά με τίτλο «Η Σούζη και τα Χριστούγεννα του κόσμου». Θα πραγματοποιηθούν δύο παραστάσεις την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας (16:00 & 17:30).

Η ιστορία

Στην καρδιά του πάρκου της Αθαλάσσας, ζει η Σούζη η Αλεπού. H Σούζη δεν είναι μια συνηθισμένη αλεπού. Αγαπά να συλλέγει ήχους της φύσης, το κελάηδισμα των πουλιών, το θρόισμα των φύλλων, τον ήχο της βροχής. Και πάνω απ’ όλα, λατρεύει τη μουσική και τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Μια μέρα, αναρωτιέται: «Πώς άραγε τραγουδούν τα Χριστούγεννα στην Ισπανία; Στην Αργεντινή; Στην Κίνα;». Ξεκινά λοιπόν, ένα ταξίδι όπου θα ανακαλύψει παραδόσεις, τραγούδια και χρώματα από τα Χριστούγεννα του κόσμου, παρέα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, τη Χορωδία του προγράμματος ΣymphoΠedia και τη μαέστρο Κυριακή Κουντούρη, ενώ τις περιπέτειές της θα αφηγείται η Μάρα Κωνσταντίνου. Μουσική και αφήγηση θα συνοδεύονται από προβολές εικόνων και κινούμενων σχεδίων.

Πρόκειται για μια γιορτινή συναυλία για όλη την οικογένεια, γεμάτη ρυθμό, αγάπη και μαγεία, μια μουσική περιπέτεια που έρχεται για να ζεστάνει τις καρδιές. Γιατί, πέρα από τη συνεισφορά στην καθαρά καλλιτεχνική σφαίρα, η προσφορά του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου εκτείνεται και σε θέματα που αφορούν στην κοινωνία. Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του, το Ίδρυμα στηρίζει τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα και τον σκοπό του να κάνει τον κόσμο του κάθε πρόωρου νεογνού καλύτερο. Για τον σκοπό αυτό, μέρος των εσόδων από τις συναυλίες θα διατεθούν στον Σύνδεσμο.

Σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο του Eρευνητικού Eργαστηρίου Νηπιοσχολικής ΕΕΝΑ

Συντελεστές

Επιμέλεια & συγγραφή παραμυθιού: Νόπη Νικολάου Τηλεμάχου

Εικονογράφηση: Σοφία Αργυρίδου

Χορωδία Προγράμματος ΣymhpoΠedia (μαέστρος: Λοΐζος Λοΐζου)

Μάρα Κωνσταντίνου αφηγήτρια

Κυριακή Κουντούρη μαέστρος

Διάρκεια: 90΄ χωρίς διάλειμμα

Ηλικίες: Κατάλληλο

€4 από το εισιτήριο εισόδου θα διατεθούν στον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα.

Εισιτήρια:

Από την ιστοσελίδα more.com: http://bit.ly/4grNxB8 και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00).

Τιμές εισιτηρίων:

VIP: €16/ €18

ΖΩΝΗ Α: €14/ €16

ΖΩΝΗ Β: €12/ €14

ΖΩΝΗ Γ: €10/ €12

ΖΩΝΗ Δ: €8/€10

Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: Παιδιά, μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, ηθοποιοί, ΑΜΕΑ (δωρεάν) με παρουσίαση σχετικής ταυτότητας.

Πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00) &

http://bit.ly/3VjZ0ZG

Ταυτότητα Φεστιβάλ

Διοργανωτές: Δήμος Λευκωσίας, Nicosia For Art

Χορηγοί φεστιβάλ: ΟΠΑΠ Κύπρου, more.com, Ιταλική πρεσβεία, Cyprus Public Transport. Υποστηρικτές: Travelhouse, UCLan Cyprus, WINECORE, Gate Twenty Two Boutique Hotel, Classic Hotel Nicosia

Χορηγοί επικοινωνίας: Εκδοτικός Οίκος ΔΙΑΣ & Τηλεόραση ΣΙΓΜΑ