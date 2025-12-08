Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025 στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας θα παρουσιαστεί η τελευταία παράσταση του «Τρελαντώνη» της Πηνελόπης Δέλτα, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας (16:30).

Με τη στήριξη της Cyta, ως Χορηγού Τεχνολογίας, η παράσταση θα παρουσιαστεί με οθόνες που θα προβάλλουν ταυτόχρονα υπέρτιτλους σε δύο γλώσσες (π.χ. ελληνικά και αγγλικά), διευκολύνοντας τόσο τους ξενόγλωσσους θεατές όσο και τα άτομα με απώλεια ακοής. Οι υπέρτιτλοι παρέχουν άμεση μετάφραση και προσαρμογή του λόγου της παράστασης, επιτρέποντας σε κάθε θεατή να συμμετέχει ενεργά χωρίς εμπόδια.

Πρόκειται για μια φρέσκια, τρυφερή και γεμάτη ενέργεια θεατρική παραγωγή που μιλά στην καρδιά μικρών και μεγάλων, σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Λάρκου και μουσική του συνθέτη Γιώργου Χατζηπιερής. Ο ατίθασος Αντώνης και τα αδέρφια του με χιούμορ, φαντασία, σκανταλιές και βαθιά συναισθήματα, μας μεταφέρουν σε ένα ταξίδι πίσω στην εποχή που η σκανταλιά ήταν τρόπος να γνωρίσεις τον κόσμο και η συγγνώμη, κομμάτι της αγάπης.

Ο «Τρελαντώνης», που πρωτοεκδόθηκε το 1932, είναι ένα έργο εμπνευσμένο από την παιδική ηλικία της Πηνελόπης Δέλτα και τα καλοκαίρια που πέρασε μαζί με τα αδέρφια της στον Πειραιά. Ένα έργο-ωδή στη ζωντάνια, στη φαντασία, ένα λογοτεχνικό ταξίδι στην παιδική ηλικία και τις αναμνήσεις. Είναι μια υπενθύμιση, ότι τα παιδιά χρειάζονται χρόνο, χώρο, φαντασία, εμπειρίες, σφάλματα και αποδοχή. Ότι η αλήθεια βρίσκεται συχνά στα λάθη και τα γδαρμένα γόνατα, στις ζαβολιές, στην άνευ όρων αγάπη. Ο Τρελαντώνης μάς δείχνει πώς να είμαστε ξανά παιδιά, ή τουλάχιστον να τους επιτρέψουμε να είναι.

Συντελεστές

Γλυκερία Καλαϊτζή

Δραματουργική επεξεργασία/ σκηνοθεσία: Παναγιώτης Λάρκου

Μουσική: Γιώργος Χατζηπιερής

Χορογραφία: Αλεξία Νικολάου

Σκηνικά: Γιώργος Τενέντες

Κοστούμια: Ρέα Ολυμπίου

Σχεδιασμός Φωτισμού: Χρήστος Χαραλάμπους

Moυσική Διδασκαλία: Άντρια – Μαρία Κουννά

Παίζουν: Ιωάννα Κορδάτου, Γιώργος Κυριάκου, Άντρεα Μαύρου, Αλεξία Νικολάου, Αντρέας Πατσιάς, Αθηνά Σάββα, Άγγελος Χατζημιχαήλ

Διάρκεια: 80΄

Ηλικίες: Κατάλληλο

Εισιτήρια:

Από την ιστοσελίδα more.com: http://bit.ly/4grNxB8 και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00).

Τιμές εισιτηρίων:

€10 - €16

Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: Παιδιά, μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, άνεργοι, πολύτεκνοι, ηθοποιοί, ΑΜΕΑ (δωρεάν) με παρουσίαση σχετικής ταυτότητας.

Πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00) &

http://bit.ly/3VjZ0ZG

Ταυτότητα Φεστιβάλ

Διοργανωτές: Δήμος Λευκωσίας, Nicosia For Art

Χορηγοί φεστιβάλ: ΟΠΑΠ Κύπρου, ALTIA, more.com, Cyprus Public Transport Υποστηρικτές: Travelhouse, UCLan Cyprus, WINECORE, Gate Twenty Two Boutique Hotel, Classic Hotel Nicosia, ΘΟΚ

Χορηγοί επικοινωνίας: Εκδοτικός Οίκος ΔΙΑΣ & Τηλεόραση ΣΙΓΜΑ