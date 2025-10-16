Ο καθημερινός αγώνας για επάρκεια αίματος στην Κύπρο και το νέο Κέντρο που φέρει την υπογραφή της Cyfield

Σημαντική αναβάθμιση στις υπηρεσίες αιμοδοσίας αποτελεί το νέο Κέντρο Αίματος στο Γέρι, στην κεντρική Λεωφόρο Δημήτρη Χριστόφια (πρώην Λεωφόρο Γερίου), το οποίο παραδόθηκε τον Απρίλιο του 2025 και ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος μέσα σε 24 μήνες.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο κτήριο, που είναι κατασκευασμένο με υψηλής ποιότητας υλικά και κορυφαίες προδιαγραφές, καθώς επίσης με σύγχρονο και λειτουργικό σχεδιασμό, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών αιμοδοσίας στη χώρα μας. Στεγάζει τη διοίκηση, τα εργαστήρια επεξεργασίας και έναν πλήρως εξοπλισμένο σταθμό αιμοδοσίας. Το έργο υλοποιήθηκε από τον Όμιλο Cyfield, ο οποίος έχει και την ευθύνη συντήρησής του για τα επόμενα 12 χρόνια.

«Ο λόγος που δημιουργήθηκε το Κέντρο Αίματος σε παγκύπριο επίπεδο είναι επειδή γίνεται εκεί η επεξεργασία και ο έλεγχος, ούτως ώστε λι οι ασθενείς στην Κύπρο να παίρνουν την ίδια ποιότητα αίματος», αναφέρει η Στέλλα Πέτρου Χριστοφόρου, Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου στο Κέντρο Αίματος.

Συγκεκριμένα, στο νέο Κέντρο γίνεται η παραλαβή αίματος από όλους τους σταθμούς αιμοδοσίας παγκύπρια, καθώς επίσης η επεξεργασία, ο έλεγχος, η φύλαξη και τέλος η διανομή του ελεγμένου αίματος.

«Στο Κέντρο Αίματος, στεγάζεται η διοίκηση και τα εργαστήρια. Το αίμα μαζεύεται από την αιμοδοσία. Ανήκει δηλαδή όλη η αιμοδοσία της Κύπρου στο Κέντρο Αίματος. Γίνεται η επεξεργασία, δηλαδή θα πάρουμε τον ασκό και θα τον επεξεργαστούμε. Υπάρχουν τα εργαστήρια της επεξεργασίας. Είναι σύγχρονα εργαστήρια, με πολύ ασφαλείς μεθόδους όπου εκεί γίνεται η λευκαφαίρεση. Θα διαχωριστεί στα ερυθρά, στο πλάσμα και στα αιμοπετάλια. Διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες, καθώς το αίμα φυλάγεται σε ειδικά ψυγεία. Μετά θα γίνει ο έλεγχος του αίματος», εξηγεί η Στέλλα Πέτρου Χριστοφόρου.

Ο σύγχρονος σταθμός αιμοδοσίας στεγάζεται στο ισόγειο του κτηρίου.

«Η τοποθεσία του είναι ιδανική για να εξυπηρετεί ένα μεγάλο μέρος της επαρχίας Λευκωσία αλλά και της Λάρνακας, καθώς βρίσκεται σε σημείο με εύκολη πρόσβαση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θα ήθελα να παρακαλέσω και αυτούς που δεν είναι αιμοδότες, να γίνουν. Γιατί ήρωας δεν είναι μόνο να δίνεις το αίμα σου για την πατρίδα. Ήρωας γίνεσαι με το να σώσεις τον συνάνθρωπό σου, δίνοντας λίγο από το αίμα σου», ανέφερε η Στέλλα Πέτρου Χριστοφόρου.

Στην Κύπρο, το 50% των ανθρώπων μπορούν να δώσουν αίμα, ωστόσο οι αιμοδότες είναι μόνο το 7% του πληθυσμού, με το Κέντρο Αίματος να δίνει καθημερινά «μάχη» για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες.

Η Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου του Κέντρου Αίματος, Στέλλα Πέτρου Χριστοφόρου, περιγράφει στο sigmalive τον αδιάκοπο αγώνα δρόμου για την επάρκεια των αποθεμάτων, καθώς και τη συμβολή του νέου Κέντρου Αίματος, που φέρει τη σφραγίδα της Cyfield και δημιουργήθηκε με στόχο την εξασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας.

«Χρειαζόμαστε περίπου 300 -350 μονάδες αίματος την ημέρα παγκύπρια. Για να βρούμε αυτή την ποσότητα, αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι για εμάς», σημειώνει.

«Ο κόσμος ανταποκρίνεται, αλλά πρέπει να το ζητήσουμε»

Σύμφωνα με τη Στέλλα Πέτρου Χριστοφόρου, οι πολίτες ανταποκρίνονται μέχρι έναν βαθμό.

Στην Κύπρο προς το παρόν, βρισκόμαστε σε ένα στάδιο όπου οι άνθρωποι ανταποκρίνονται όταν τους το ζητάμε, αλλά δυστυχώς πρέπει να το ζητήσουμε. Από μόνοι τους, είναι λίγοι αυτοί που θα πάνε να δώσουν αίμα. Έτσι αναγκαζόμαστε να στέλνουμε μηνύματα και πολλές φορές να γίνεται λίγο φορτικό στους αιμοδότες μας. Αλλά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φέρουμε αίμα. Δυστυχώς, οι ανάγκες είναι πάρα πολλές και χρόνο με τον χρόνο βλέπουμε ότι αυξάνονται», είπε.

Η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη τους καλοκαιρινούς μήνες και στις περιόδους των εορτών, όταν πολλοί αιμοδότες απουσιάζουν και συνεπώς κάποτε δεν καλύπτονται οι ανάγκες.

Ένας αιμοδότης σώζει τρεις ζωές

«Χρειαζόμαστε περίπου 300 - 350 μονάδες αίμα την ημέρα Παγκύπρια», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, εξήγησε, ότι μια μονάδα αίματος αντιστοιχεί σε έναν αιμοδότη, αλλά ένας αιμοδότης μπορεί να σώσει τρεις ζωές καθώς το αίμα που συλλέγεται διαχωρίζεται στα εργαστήρια σε ερυθρά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια και πλάσμα, καθένα από τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικούς ασθενείς.

«Θέλουμε να φτάσουμε στους 400 αιμοδότες την ημέρα, ώστε όταν προκύψει κάτι έκτακτο να μην αναβάλλουμε επεμβάσεις ή μεταγγίσεις», πρόσθεσε.

Ποιοι μπορούν να γίνουν αιμοδότες

Αιμοδότες μπορούν να γίνουν άτομα ηλικίας 17 έως 67 ετών που δεν έχουν πρόβλημα με την αιμοσφαιρίνη τους.

Από τα 65 έως τα 67 απαιτείται πιστοποίηση από τον προσωπικό τους γιατρό, ενώ για τους 17χρονους χρειάζεται συγκατάθεση κηδεμόνα.

Διευκρινίζεται ότι άτομα με τατουάζ ή piercing (τρύπημα σκουλαρίκια) μπορούν να γίνουν αιμοδότες, εφόσον πέρασαν τέσσερις μήνες από την ημέρα που το έκαναν.

Επίσης, όσοι έχουν λάβει αντιβίωση θα πρέπει να περιμένουν οκτώ ημέρες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας πριν προχωρήσουν σε αιμοδοσία.

Σταθμοί αιμοδοσίας υπάρχουν σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Στη Λευκωσία λειτουργεί το Κέντρο Αίματος στην Έγκωμη και το Νέο Κέντρο στο Γέρι. Στη Λεμεσό, ο σταθμός αιμοδοσίας στεγάζεται στο Παλιό Νοσοκομείο και στη Λάρνακα βρίσκεται στο καινούργιο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Σταθμός αιμοδοσίας υπάρχει επίσης στην Πάφο και στην επαρχία Αμμοχώστου (Παραλίμνι).

Ο ρόλος των εταιρειών και των κοινοτήτων

Το Κέντρο Αίματος ενθαρρύνει εταιρείες, οργανισμούς και κοινότητες να διοργανώνουν ομαδικές αιμοδοσίες, σε συνεργασία με τα κινητά συνεργεία. Στην ιστοσελίδα του Κέντρου Αίματος υπάρχουν όλες οι πληροφορίες και ταυτόχρονα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν και τηλεφωνικώς για πληροφορίες.

«Οποιοσδήποτε θέλει μπορεί να οργανώσει μία αιμοδοσία. Νοουμένου ότι θα υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός αιμοδοτών. Δηλαδή, δεν μπορεί να διοργανώσει κάποιος μία αιμοδοσία με 10 άτομα, καθώς θα «ξεσηκωθεί» ένα ολόκληρο συνεργείο για να πάει εκεί. Όταν είναι μικρές οι αιμοδοσίες, τότε τα άτομα μπορούν να πάνε στους σταθμούς», ανέφερε η Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου του Κέντρου Αίματος, Στέλλα Πέτρου Χριστοφόρου.

Ένα δώρο ζωής… την ημέρα των γενεθλίων μας

«Αν ο καθένας, την ημέρα των γενεθλίων του, έκανε ένα δώρο στον συνάνθρωπό του και πήγαινε να δώσει αίμα, τότε δεν θα υπήρχε ποτέ πρόβλημα επάρκειας. Διότι στην Κύπρο μπορούν να δώσουν αίμα το 50% των ανθρώπων και δυστυχώς μόνο το 7% είναι αιμοδότες», ήταν το μήνυμα που έστειλε, η Στέλλα Πέτρου Χριστοφόρου.