Τιμούμε εκείνους που χαρίζουν ασφάλεια, ανακούφιση και ζωή σε κάθε ασθενή

Στις 16 Οκτωβρίου 1846, στη Βοστώνη των ΗΠΑ, ο οδοντίατρος William T. G. Morton χρησιμοποίησε για πρώτη φορά αναισθησία με αιθέρα σε δημόσια επίδειξη.

Η πρωτοποριακή αυτή πράξη άλλαξε την ιστορία της ιατρικής, καθώς επέτρεψε για πρώτη φορά οι ασθενείς να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς πόνο και με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Έκτοτε, η ημέρα αυτή καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Αναισθησιολογίας.

🩺 Η αναισθησιολογία τότε και σήμερα

Από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, η αναισθησιολογία έχει εξελιχθεί σε έναν πολυδιάστατο κλάδο της ιατρικής, που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του χειρουργείου.

🔹 Ασφάλεια στο χειρουργείο

Η αναισθησιολογία εξασφαλίζει την ανώδυνη και ασφαλή διεξαγωγή των επεμβάσεων, διατηρώντας σταθερές τις ζωτικές λειτουργίες του ασθενούς.

🔹 Αντιμετώπιση του πόνου

Με σύγχρονες τεχνικές, οι αναισθησιολόγοι συμβάλλουν στη διαχείριση του μετεγχειρητικού αλλά και του χρόνιου πόνου, βελτιώνοντας ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των ασθενών.

🔹 Εντατική θεραπεία

Οι αναισθησιολόγοι αποτελούν βασικούς πυλώνες στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), φροντίζοντας ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση και υποστηρίζοντας ζωτικές λειτουργίες.

🔹 Επείγουσα ιατρική και ανάνηψη

Με εξειδικευμένες γνώσεις στη διαχείριση επειγόντων περιστατικών και την αναζωογόνηση, συμβάλλουν αποφασιστικά στη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

🌍 Γιατί είναι σημαντική η σημερινή ημέρα

Η Παγκόσμια Ημέρα Αναισθησιολογίας αποτελεί ευκαιρία να αναγνωρίσουμε τον καθοριστικό ρόλο του κλάδου στην ιατρική επιστήμη αλλά και την καθημερινή προσφορά των αναισθησιολόγων στο σύστημα υγείας.

Με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματισμό και αφοσίωση, οι αναισθησιολόγοι:

εξασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών,

στηρίζουν τη λειτουργία των ΜΕΘ,

ανακουφίζουν από τον πόνο,

και σώζουν ζωές σε επείγουσες καταστάσεις.



🙏 Ένα μεγάλο ευχαριστώ

Σήμερα, τιμούμε τους αναισθησιολόγους – τους «αθόρυβους ήρωες» της ιατρικής – που με αφοσίωση και γνώση βρίσκονται καθημερινά δίπλα σε κάθε ασθενή, χαρίζοντας όχι μόνο αναισθησία αλλά και ελπίδα, φροντίδα και ζωή.

Γράφει η Δρ. Αντιγόνη Ποντικού,

Διευθύντρια Τμήματος Αναισθησιολογίας

Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου





ΠΗΓΗ: Παγκόσμια Ημέρα Αναισθησιολογίας: Οι αθόρυβοι ήρωες της ιατρικής