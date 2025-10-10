Επ’ ευκαιρία συμπλήρωσης 25 ετών συνεχούς και ουσιαστικής παρουσίας στο νομικό κόσμο της Κύπρου, η δικηγορική εταιρεία I.Frangos & Associates LLC διοργάνωσε επετειακή εκδήλωση τιμώντας την ιστορική της διαδρομή.

Σε κλίμα τιμής και συγκίνησης, η εκδήλωση αποτέλεσε σημείο συνάντησης προσωπικοτήτων από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, πελάτες και συνεργάτες της εταιρείας, της Βουλής των Αντιπροσώπων και της νομικής κοινότητας.

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην πορεία, τους ανθρώπους και τις αξίες που ανέδειξαν τη δικηγορική εταιρεία σ’ έναν από τους κορυφαίους νομικούς οίκους της Κύπρου. Τιμητικούς χαιρετισμούς απηύθυναν ο ιδρυτής της Εταιρείας, κος Ιωσήφ Φράγκος, η πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ο Δήμαρχος της Λάρνακας Ανδρέας Βύρας και ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Μιχάλης Βορκάς.

Η βραδιά συνεχίστηκε με την προβολή ενός βίντεο που έγινε προς τιμήν του ιδρυτή της εταιρείας, αποτελούμενο από σύντομες συνεντεύξεις συνεργατών, οι οποίοι μοιράστηκαν προσωπικές τους εμπειρίες και στιγμές συνεργασίας μαζί του. Ευχαριστώντας όλους όσοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, ο κος Ιωσήφ Φράγκος, βαθιά συγκινημένος, έκανε αναφορά στην εικοσιπεντάχρονη πορεία και στα επιτεύγματα της εταιρείας, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στους συνεργάτες του καθώς και στην οικογένεια του.

Η δικηγορική εταιρεία I.Frangos & Associates LLC ιδρύθηκε το 1999 από τον κ. Φράγκο και έχει εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες της Κύπρου αυτή τη στιγμή. Το 2023, η εταιρεία ενισχύθηκε περαιτέρω με την προαγωγή 5 νέων εταίρων.

Ο κ. Φράγκος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η επιτυχία της εταιρείας αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στους ανθρώπους της – τους εταίρους, τους δικηγόρους, και το υποστηρικτικό προσωπικό – που θεωρούνται το πιο πολύτιμο κεφάλαιό της. Μέσα από συνεχή επένδυση στην επαγγελματική ανάπτυξη, εκπαίδευση και εξέλιξή τους, έχει διαμορφωθεί μια κουλτούρα τεχνογνωσίας, συνεργασίας και αφοσίωσης που διασφαλίζει την παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών προς κάθε πελάτη. Ο κ. Φράγκος, επισήμανε ότι η προσήλωση στις αρχές, το όραμα και αποστολή της εταιρίας είχε καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη της.

Το 2025 αποτέλεσε έτος εξέλιξης για την εταιρεία, η οποία σχεδιάζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της με το άνοιγμα νέου γραφείου στην Ελλάδα, ενισχύοντας τη διεθνή της παρουσία και διευρύνοντας τις ευκαιρίες συνεργασίας.

Κλείνοντας τη βραδιά, ο κ. Ιωσήφ παρουσίασε το νέο λογότυπο της εταιρείας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας δημιουργικής πορείας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια μετεξέλιξη του υφιστάμενου σχεδιασμού, που διατηρεί τα βασικά του στοιχεία αλλά αποκτά μια πιο σύγχρονη, καθαρή και δυναμική μορφή. Tο νέο λογότυπο αποτυπώνει την ισορροπία ανάμεσα στην παράδοση και την εξέλιξη, αποτελώντας τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η νέα εταιρική ταυτότητα.