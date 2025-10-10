14-15 Νοεμβρίου 2025

Σκαλί Αγλαντζιάς

Είσοδος Ελεύθερη

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η ομάδα του After:noon / Project διοργανώνει την εικαστική εκδήλωση Awareness 2025: Unselfing στο Σκαλί Αγλαντζιάς στη Λευκωσία!

Η φετινή έκθεση σηματοδοτεί την επέτειο 5 χρόνων Awareness και διερευνά την εξέλιξη της συνείδησης ως πνευματικό ταξίδι. Στόχος της είναι να παρουσιάσει έργα που λειτουργούν ως πύλες – καθρέφτες, οδηγώντας τον θεατή σε επαφή με τον πυρήνα της ύπαρξης μια ήσυχη, ανοιχτή επίγνωση που αγκαλιάζει και υποστηρίζει κάθε εμπειρία.

Στις 14 και 15 Νοεμβρίου, στο Σκαλί Αγλαντζιάς στη Λευκωσία, σας περιμένουν δύο μέρες γεμάτες δημιουργικότητα, έμπνευση και διασύνδεση!

/ Έκθεση Τέχνης

/ Εργαστήρια Τέχνης και Μουσικής

/ Δραστηριότητες

/ Ποτό και φαγητό

/ DJs της τοπικής και διεθνούς σκηνής

Περισσότερες πληροφορίες: www.afternoonproject.net/awareness2025

Facebook Event: https://fb.me/e/5tdSvAU9V

STAY AWARE!