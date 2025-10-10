Το Σωματείο Π.Α.Ε.Ε.Κ. Κερύνειας και το Διοικητικό της Συμβούλιο με πολλή χαρά, διοργανώνει την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, στις προσωρινές αθλητικές του εγκαταστάσεις στο στάδιο «ΚΕΡΥΝΕΙΑ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» στον Στρόβολο, ολοήμερο παιδικό γλέντι από τις 10:00 – 17:00 και καλεί τους μικρούς και μεγάλους της φίλους σε μια ξεχωριστή εορταστική και παιγνιδιάρικη εκδήλωση με επίκεντρο το παιδί.

Φαγητά, ποτά, πολλά διαφορετικά παιγνίδια, μουσική, χορός, διαγωνισμοί και διασκέδαση με πολλές, πολλές εκπλήξεις, δώρα για τους μικρούς μας φίλους και κλήρωση 100+ δώρων.

Είσοδος €5 ευρώ που συμπεριλαμβάνει λαχνό για την κλήρωση και συμμετοχή σε ΟΛΑ ανεξαιρέτως τα παιγνίδια και δραστηριότητες για όλη την ημέρα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10:00 – 11:30 CLOWN PARTY

10:00 – 12:00 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ

10:00 – 12:00 LIVE LINK ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ

10:20 – 11:30 STITCH και ANGEL μασκότ

10:35 – 10:40 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Π.Α.Ε.Ε.Κ. κ. Τζόναθαν Μπετίτο

10:40 – 10:45 TRIBLE LAV – ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑ

11:00 – 11:15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΜΝΟΥ Π.Α.Ε.Ε.Κ.

11:15 – 11:25 ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΩΝΙΑΣ – ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑ

11:30 – 12:15 ΣΚΟΥΛΗΚΟΥΛΑ

12:25 – 14:15 ΛΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

13:50 – 15:00 LABUBU μασκότ

14:15 – 14:30 HIP HOP SHOW

14:40 – 16:40 DJ ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

15:00 – 17:00 BUSY BEES ACTIVITIES και MESSY PLAY

16:40 – 17:00 ΚΛΗΡΩΣΗ

ΟΛΟΗΜΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

FACE PAINTING

10 ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ

ΜΠΑΛΟΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

SURVIVOR GAMES

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΦΑΓΗΤΑ – ΓΛΥΚΑ – ΠΟΤΑ και πολλές, πολλές εκπλήξεις!!

ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΙ ΚΟΥΠΕΣ ΤΗΣ ΜΙΤΣΕΡΟΥΠΟΛΗΣ!!

Χορηγός επικοινωνίας Συγκρότημα ΔΙΑΣ και live link με το ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ

Στηρίζω την Π.Α.Ε.Ε.Κ. – Στηρίζω την Κερύνεια!!!