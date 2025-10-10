Το Σωματείο Π.Α.Ε.Ε.Κ. Κερύνειας και το Διοικητικό της Συμβούλιο με πολλή χαρά, διοργανώνει την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, στις προσωρινές αθλητικές του εγκαταστάσεις στο στάδιο «ΚΕΡΥΝΕΙΑ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» στον Στρόβολο, ολοήμερο παιδικό γλέντι από τις 10:00 – 17:00 και καλεί τους μικρούς και μεγάλους της φίλους σε μια ξεχωριστή εορταστική και παιγνιδιάρικη εκδήλωση με επίκεντρο το παιδί.
Φαγητά, ποτά, πολλά διαφορετικά παιγνίδια, μουσική, χορός, διαγωνισμοί και διασκέδαση με πολλές, πολλές εκπλήξεις, δώρα για τους μικρούς μας φίλους και κλήρωση 100+ δώρων.
Είσοδος €5 ευρώ που συμπεριλαμβάνει λαχνό για την κλήρωση και συμμετοχή σε ΟΛΑ ανεξαιρέτως τα παιγνίδια και δραστηριότητες για όλη την ημέρα.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10:00 – 11:30 CLOWN PARTY
10:00 – 12:00 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ
10:00 – 12:00 LIVE LINK ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ
10:20 – 11:30 STITCH και ANGEL μασκότ
10:35 – 10:40 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Π.Α.Ε.Ε.Κ. κ. Τζόναθαν Μπετίτο
10:40 – 10:45 TRIBLE LAV – ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑ
11:00 – 11:15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΜΝΟΥ Π.Α.Ε.Ε.Κ.
11:15 – 11:25 ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΩΝΙΑΣ – ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑ
11:30 – 12:15 ΣΚΟΥΛΗΚΟΥΛΑ
12:25 – 14:15 ΛΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
13:50 – 15:00 LABUBU μασκότ
14:15 – 14:30 HIP HOP SHOW
14:40 – 16:40 DJ ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
15:00 – 17:00 BUSY BEES ACTIVITIES και MESSY PLAY
16:40 – 17:00 ΚΛΗΡΩΣΗ
ΟΛΟΗΜΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
FACE PAINTING
10 ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
ΜΠΑΛΟΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
SURVIVOR GAMES
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΦΑΓΗΤΑ – ΓΛΥΚΑ – ΠΟΤΑ και πολλές, πολλές εκπλήξεις!!
ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΙ ΚΟΥΠΕΣ ΤΗΣ ΜΙΤΣΕΡΟΥΠΟΛΗΣ!!
Χορηγός επικοινωνίας Συγκρότημα ΔΙΑΣ και live link με το ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ
Στηρίζω την Π.Α.Ε.Ε.Κ. – Στηρίζω την Κερύνεια!!!