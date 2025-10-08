Θέατρο Ριάλτο, 11 – 17 Οκτωβρίου 2025

Ανακοίνωση Κυπριακών Συμμετοχών στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα



Το 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου παρουσιάζει το φετινό Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει 17 ταινίες μικρού μήκους Κυπρίων δημιουργών. Οι ταινίες αυτές επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 43 συνολικές υποβολές, γεγονός που αποδεικνύει τη συνεχή άνθηση και παραγωγικότητα της εγχώριας κινηματογραφικής σκηνής.

Το πρόγραμμα, πολυσχιδές και τολμηρό, περιλαμβάνει ταινίες μυθοπλασίας, animation, ντοκιμαντέρ και πειραματικές, αναδεικνύοντας την καλλιτεχνική ποικιλία και την ερευνητική διάθεση των δημιουργών. Οι θεματικές που πραγματεύονται εκτείνονται από την προσωπική και κοινωνική ταυτότητα μέχρι την ιστορική μνήμη και την πολιτική πραγματικότητα, αντανακλώντας τις αγωνίες αλλά και τις ελπίδες μιας νέας γενιάς σκηνοθετών.

Η συμμετοχή στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα δεν αποτελεί μόνο μια ευκαιρία προβολής, αλλά και ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενδυνάμωση του κυπριακού κινηματογράφου στο διεθνές πεδίο. Το Φεστιβάλ, παραμένοντας σταθερά προσανατολισμένο στη στήριξη των τοπικών δημιουργών, δίνει τη δυνατότητα στους ίδιους και στις ταινίες να συναντηθούν με το ευρύ κοινό, να διεκδικήσουν σημαντικά βραβεία και να ανοίξουν δρόμους για διεθνείς συμπαραγωγές και διανομές.

Οι ταινίες που επιλέχθηκαν από την Προκριματική Επιτροπή είναι οι εξής:

● The Fight, σκηνοθεσία: Αntony Petrou

● Half an Orange, σκηνοθεσία: Λουκία Χατζηγιάννη

● ΝΙΚΗ (or The Impossible Hope of Trying), σκηνοθεσία: Σάββας Σταύρου

● Potpourri, σκηνοθεσία: Παύλος Ιακώβου

● Lout, σκηνοθεσία: Χριστίνα Γεωργίου

● O Μεγάλος Περίπατος του Νίκου / NIKOS’ LONG WALK, σκηνοθεσία: Ανδρέας Σεϊττάνης

● Η Επίσκεψη / The Visit, σκηνοθεσία: Λούης Πατσιάς

● To Aρχείο του Γρηγόρη Αντωνίου / The Archive of Grigoris Antoniou, σκηνοθεσία: Θεοπίστη Στυλιανού-Lambert, Αλεξία Αχιλλέως

● ICONOCLAST, σκηνοθεσία: Άρης Στεφανή

● Adoption is an Option, σκηνοθεσία: Χριστίνα Τρύφωνος

● Ηχώ του Χρόνου / Echo of Time, σκηνοθεσία: Μάριος Κλεάνθους

● We Were Never Perfect, σκηνοθεσία: Αλεξάνδρα Ματθαίου

● Η ΥΦΑΝΤΡΑ / THE WEAVER, σκηνοθεσία: Γιώργος Τσαγγάρης

● Τα 15 πορτοκάλια έρχονται / Τhe 15 Oranges are Coming, σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Κυπριανίδης

● Πρελούδιο για μια Σουπερνόβα / Prelude to a Supernova, σκηνοθεσία: Χρίστος Αρτεμίου

● Yellow: A Quantum Tale, σκηνοθεσία: Rahme Veziroğlu

● Overnight Coup, σκηνοθεσία: Μαρίνα Ξενοφώντος

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ειδικής προβολής με τίτλο «Κύπρος: Άλλοτε Τώρα», θα προβληθούν εκτός διαγωνιστικού έξι ντοκιμαντέρ που εξερευνούν τη σχέση των σύγχρονων Κυπρίων με την παράδοση, την κοινωνική εξέλιξη και τον μεταβαλλόμενο κόσμο γύρω τους:

● Voices Sound the Same (Plots of Land, Marks of Stitching), σκηνοθεσία: Φέμια Δημοσθένους

● Kaimakli, σκηνοθεσία: Νίκανδρος Σαββίδης

● Float, σκηνοθεσία: Μέλη Βασιλούδη Παγιάτα

● SYMPRAXIS Livathkia and canes, σκηνοθεσία: Χριστίνα Σκαρπάρη

● Remy in Cyprus, σκηνοθεσία: Χριστίνα Χατζηζαχαρίου

● Chat GPT Told Me, σκηνοθεσία: Ναυσικά Χατζηχρίστου

Η Προκριματική Επιτροπή 2025

Το έργο της επιλογής των ταινιών ανέλαβε η φετινή Προκριματική Επιτροπή, που αποτελείται από διακεκριμένους επαγγελματίες του κινηματογράφου:

● Άδωνις Φλωρίδης – Σκηνοθέτης κινηματογράφου και θεάτρου, θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος

● Δώρος Δημητρίου – Ιστορικός κινηματογράφου, επιμελητής και διοργανωτής πολιτιστικών εκδηλώσεων

● Γιάννα Αμερικάνου – Σκηνοθέτρια και σεναριογράφος

● Peter Cerovšek – Σκηνοθέτης και επιμελητής, Διευθυντής του FeKK – Ljubljana Short Film Festival

Όπως κάθε χρόνο, οι κυπριακές συμμετοχές διαγωνίζονται τόσο για τα Διεθνή όσο και τα Εθνικά Βραβεία, διεκδικώντας επίσης υποψηφιότητα για τα Βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου στην κατηγορία ταινίας μικρού μήκους.

Τα βραβεία που θα απονείμει η κριτική επιτροπή στα δύο τμήματα περιλαμβάνουν:

● 1ο & 2ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους (Διεθνές)

● Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας (Διεθνές)

● Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ (Διεθνές)

● μέχρι και 3 τιμητικές Διακρίσεις (Διεθνές)

● 1ο & 2ο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας Μικρού Μήκους (Εθνικό)

● Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Ντίνου Κατσουρίδη» (Εθνικό)

● Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας (Εθνικό)

● Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας (Εθνικό)

καθώς και μέχρι 3 Τιμητικές Διακρίσεις (Εθνικό)

Οι προβολές είναι για άτομα άνω των 18 ετών.

Όλες οι ταινίες προβάλλονται στην πρωτότυπη γλώσσα τους με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους.

Πληροφορίες: Θέατρο Ριάλτο 77 77 77 45

Eισιτήρια:

€5 ημερήσιο

€25 κάρτα διαρκείας

Δωρεάν είσοδος για φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής κάρτας, καθώς και για κατόχους κάρτας ΑμεΑ.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:

Υφυπουργείο Πολιτισμού - Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού και Θέατρο Ριάλτο

Σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού

Μεγάλοι Χορηγοί: APC Audit TAX Auditors, Green Olive, Digital Tree

Τεχνική Υποστήριξη: EventPRO

Χορηγοί Βραβείων: SteFilm, Full Moon, Βραβείο Ντίνος Κατσουρίδης

Χορηγός Φιλοξενίας: Αlinea

Χορηγοί Επικοινωνίας: Check In, City.com.cy

Στηρίζουν: Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών σχέσεων, ΤΕΠΑΚ, Γραφείο Αποφοίτων Πανεπιστημίου Κύπρου, Εφημερίδα Λεμεσός, Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού, Κινηματογραφική Λέσχη Λάρνακας - Αμμοχώστου, Limassol Today, Lemesos Blog, Εταιρεία Μεταφοράς Επιβατών Λεμεσού, Vestnik Kipra, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λεμεσού.