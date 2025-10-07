Πολύ σημαντικές οι πλατφόρμες διανομής για το 74% των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων

Περισσότεροι από τους μισούς συνεργάτες καταγράφουν αύξηση πωλήσεων, το 55% δηλώνει ότι η Wolt συνέβαλε στην ψηφιοποίηση της επιχείρησής τους, ενώ 6 στους 10 καταναλωτές επιλέγουν την πλατφόρμα για να στηρίξουν τοπικά καταστήματα.

Μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις πέτυχαν να αυξήσουν σημαντικά τις πωλήσεις, να διευρύνουν το πελατολόγιό τους μέσω από τη συνεργασία τους με τη Wolt, καθώς και να εκτοξεύσουν τα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών τους. Αυτό κατέδειξαν τα αποτελέσματα της έρευνας της Wolt “Local Commerce Survey” για το 2025, η οποία αποτυπώνει τον ουσιαστικό αντίκτυπο της πλατφόρμας τόσο στις τοπικές επιχειρήσεις όσο και στην καθημερινότητα των καταναλωτών στην Κύπρο.

Η έρευνα διενεργήθηκε από την εταιρεία Copenhagen Economics, μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες οικονομικής ανάλυσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε 23 αγορές χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η Wolt. Στην Κύπρο συμμετείχαν περισσότερες από 120 επιχειρήσεις και 130 καταναλωτές, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη εικόνα για τον ρόλο της πλατφόρμας στην κυπριακή οικονομία.

Ψηφιοποίηση, αύξηση πωλήσεων και διεύρυνση πελατολογίου για τις επιχειρήσεις

Η Wolt αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη για τις μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας, με το 74% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων να θεωρεί ότι πλατφόρμες όπως η Wolt είναι πολύ σημαντικές για τη λειτουργία τους.

Τα βασικά οφέλη που αναφέρουν οι επιχειρήσεις από τη συνεργασία με τη Wolt περιλαμβάνουν: διεύρυνση πελατολογίου (82%), αύξηση συνολικών πωλήσεων (88%) αύξηση συνολικών πωλήσεων στα φυσικά τους καταστήματα (53%), βελτιστοποίηση χρόνου παράδοσης (49%) και ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας (47%). Μάλιστα, το 30% δηλώνει ότι χάρη στην εφαρμογή μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες delivery που διαφορετικά δεν θα ήταν διαθέσιμες.

Η Wolt δεν υποκαθιστά τις φυσικές πωλήσεις αλλά τις συμπληρώνει, με το 88% των συνεργατών να αναφέρει ότι η επισκεψιμότητα στα καταστήματά τους παραμένει σταθερή ή αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας. Παράλληλα, λειτουργεί ως μοχλός ψηφιακού μετασχηματισμού, με το 55% των εμπόρων να δηλώνει ότι η πλατφόρμα τους βοήθησε να ψηφιοποιήσουν την επιχείρηση και το 42% να αναφέρει ότι χωρίς αυτήν δεν θα διέθετε online κατάστημα.

Το προφίλ των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων δείχνει ότι η Wolt στηρίζει κυρίως μικρά, τοπικά καταστήματα: το 56% των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στην εστίαση, το 37% στη λιανική και το 7% σε παντοπωλεία και supermarkets, με το 83% να διαθέτει μόνο ένα κατάστημα και το 52% να απασχολεί λιγότερους από πέντε εργαζόμενους. Πρόκειται για επιχειρήσεις που συχνά δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν στο ψηφιακό οικοσύστημα, και με τη στήριξη της Wolt αποκτούν πλέον τα απαραίτητα εφόδια για να παραμείνουν βιώσιμες.

Οι προτιμήσεις των πελατών

Το κομμάτι της έρευνας που αφορά στους καταναλωτές, επιβεβαιώνει ότι η Wolt συνδέει τους χρήστες με τις τοπικές επιχειρήσεις. Το 60% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί την εφαρμογή για να αγοράζει από μικρά καταστήματα αντί για μεγαλύτερες online πλατφόρμες, ενώ το 54% αναφέρει ότι μέσω της Wolt έχει πρόσβαση σε καταστήματα που διαφορετικά δεν θα μπορούσε να επισκεφθεί.

Η Wolt λειτουργεί επίσης ως μέσο ανακάλυψης νέων επιλογών: η μεγάλη πλειοψηφία των χρηστών έχει γνωρίσει νέα καταστήματα μέσω της εφαρμογής, από τα οποία έχει παραγγείλει ξανά.

Η πλατφόρμα έχει πλέον καθιερωθεί στην καθημερινότητα των Κυπρίων, με το 98% των καταναλωτών να τη χρησιμοποιεί για παραγγελίες από εστιατόρια. Επιπλέον, το 81% δηλώνει ότι μέσω της Wolt εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια, τα οποία αφιερώνει στην οικογένεια, την εργασία και την ξεκούραση.

Ο Δημήτρης Καρέλος, Περιφερειακός Γενικός Διευθυντής της Wolt για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, δήλωσε: «Η Κύπρος είναι μια αγορά με σημαντική δυναμική σε μεγάλες αλλά και μικρές - οικογενειακές επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Το φετινό local commerce survey αποδεικνύει ότι η Wolt αποτελεί πολύτιμο συνεργάτη για αυτές τις επιχειρήσεις, βοηθώντας τες να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, να διευρύνουν το πελατολόγιό τους και να κάνουν το ψηφιακό άλμα που χρειάζονται. Στη Wolt συνεχίζουμε να επενδύουμε, παραμένοντας πιστοί στη δέσμευσή μας να φέρνουμε χαρά, ευκολία και ευκαιρίες δημιουργίας εισοδήματος στις τοπικές μας κοινωνίες”.