Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025 παρουσιάζει την πρωτοποριακή ομάδα Bodyterranean του Simone Mongelli σε μια σύμπραξη με τον Γιάννη Χαρούλη. Η παράσταση με τίτλο «Σώματα και αφηγήματα» είναι μια μουσικοκινητική δράση, μουσική χωρίς όργανα, που φέρνει και πάλι στο επίκεντρο το πιο αρχέγονο μουσικό όργανο: το ίδιο το ανθρώπινο σώμα. Θα πραγματοποιηθεί μία παράσταση το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 (20:30), στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Η μεσογειακή μουσική παράδοση συναντά το σήμερα, τραγούδια του Γιάννη Χαρούλη γίνονται κίνηση και ρυθμός, μια ποιητική αφηγηματικότητα γεννιέται μέσα από την πολυρυθμία, την πολυφωνία, τις καθηλωτικές ατμόσφαιρες. Η παράσταση θολώνει τα όρια μεταξύ μουσικής, τραγουδιού, χορού και θεάτρου, μιλάει την πανανθρώπινη γλώσσα του ρυθμού του σώματος, εκφράζεται μέσω της φωνής και της κίνησης. Σώματα και φωνές αφηγούνται ιστορίες για τον έρωτα, την ξενιτιά, τη μητρότητα, τη διαφορετικότητα, τις χαρές και τις λύπες, συναισθήματα και καταστάσεις της ζωής που μπροστά τους οι άνθρωποι και οι λαοί είναι όλοι ίδιοι. Η παράδοση δίνει το έναυσμα για να ξεδιπλωθούν μυστικά συναισθήματα και αποτελεί αφετηρία για τη συλλογική επιβεβαίωση ή την προσωπική αμφισβήτηση κοινωνικών αξιών.

Μακεδονίτικοι σκοποί, που μοιάζουν να προέρχονται απευθείας από την αρχαιότητα, μπερδεύονται με χορούς της Αφρικής και ξορκίζουν τους αρχέγονους φόβους. Ένα θρακιώτικο τραγούδι δίνει δύναμη στην γυναίκα να διεκδικήσει το διαχρονικό δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό και την χειραφέτηση, ο καημός του ανεκπλήρωτου έρωτα ή του θανάτου γίνεται χορός και σκηνική μυσταγωγία. Ο σύγχρονος καλλιτέχνης εκφράζεται με τα λόγια του ξενιτεμένου λαϊκού ποιητή της Κρήτης ή των ελληνόφωνων χωριών της Νοτίου Ιταλίας, τα ρεμπέτικα τραγούδια των Μικρασιατών συνθετών γίνονται δράση και κίνηση.

Τα τραγούδια της παράστασης, γυμνά και άοπλα, στην πιο ουσιώδη μορφή τους, μαρτυρούν ιστορίες που εξαλείφουν τις διαφορές και φωνάζουν για ισότητα και ειρήνη.

Όλα μαζί, στήνουν ένα τελετουργικό σκηνικό και εκφράζονται στο τώρα, με τον πιο αρχαίο και ταυτόχρονα τον πιο σύγχρονο τρόπο: Μόνο με το σώμα.

Είπαν για το Bodyterranean:

«O Simone Mongelli δημιούργησε μία από τις πιο εξαιρετικές ηχογραφήσεις body music που υπάρχουν. Καταφέρνει να αποτυπώσει την ενέργεια της τέχνης αλλά και το εύρος, τη λεπτότητα και τις αποχρώσεις των ήχων που μπορεί να παράγει το σώμα: χαρακτηριστικά που είναι δύσκολα και ακατάληπτα να καταγραφούν κατά την ηχογράφηση body music. Η μουσική είναι όμορφη, δυναμική, πλούσια και πολυδιάστατη – ένα ικανοποιητικό νέο πρότυπο στις ηχογραφήσεις body music» – Κιθ Τέρι, ιδρυτής & καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Body Music

«Το Bodyterranean μεταδίδει μια τεράστια γνώση της ελληνικής μουσικής παράδοσης και ταυτόχρονα μια παιχνιδιάρικη ελαφρότητα στην δημιουργική προσέγγιση αυτού του μουσικού υλικού, όπου η χαρά του τραγουδιού, της κοινής κίνησης και του ρυθμικού συντονισμού βρίσκεται στο προσκήνιο. […] Η ατμοσφαιρική ζεστασιά του Bodyterranean συγκίνησε τις καρδιές του κοινού» - Σίλβια Μογκράμπι, διεθνώς αναγνωρισμένη χορεύτρια και performer body music



«Στην παράσταση του Mongelli, η θεατρική σκηνή διευρύνεται νοητά και χάνει τις πεπερασμένες χωρικές διαστάσεις της. […] Το Bodyterranean -The Show έχει την ατμόσφαιρα μιας οικείας μουσικής μνήμης που μας συγκίνησε και μας έκανε να σκεφτούμε πως η αλήθεια βρίσκεται στην απλότητα» - Μαρία Στέλλα Μπινίκου, Δημοσιογράφος - Artic.gr



«Μας ταξιδέψατε χίλια χρόνια πίσω και χίλια χρόνια μπροστά» - Ανδρέας Σώκος, Αστροφυσικός, μετά την παράσταση



«Κατά την διάρκεια ενός τραγουδιού, έκλεισα τα μάτια μου και ήταν σαν να ονειρεύομαι: ήταν ένα φανταστικό όνειρο…» - Μία θεατής

Συντελεστές

Σύλληψη, σκηνοθεσία, ενορχηστρώσεις, κινησιολογία, body percussion, φωνητικά: Simone Mongelli

Τραγούδι, performing: Γιάννης Χαρούλης

Body percussion, φωνητικά, χορός, σύμβουλος χορογραφιών: Σίσσυ Πιντέλα

Βody percussion, φωνητικά: Φώτης Φωτόπουλος

Τραγούδι, body percussion, φωνητικά: Σπυριδούλα Μπάκα

Βody percussion, τραγούδι, φωνητικά: Δανάη Στεργίου

Βody percussion, φωνητικά: Ζωή Κουσάνα

Τραγούδι, body percussion, φωνητικά: Δανάη Πολίτη

Vocal trainer: Βασούλα Δελλή

Σχεδιασμός φωτισμού: Αλέξανδρος Λύκουρας

Ήχος: Παναγιώτης Ριζόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Στέφανος Ζυμβραβουδάκης

Κοστούμια: Ασημίνα Λιαρμακοπούλου

Γραφείο παραγωγής : Novel Vox

Διάρκεια: 75΄

Ηλικίες: Κατάλληλο

Εισιτήρια:

Από την ιστοσελίδα more.com: http://bit.ly/4grNxB8 και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00).

Τιμές εισιτηρίων:

VIP: €33/ €36

ΖΩΝΗ Α: €30/ €32

ΖΩΝΗ Β: €28/ €30

ΖΩΝΗ Γ: €26/ €28

ZΩΝΗ Δ: €24/ €26

Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: Παιδιά, μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, ηθοποιοί, ΑΜΕΑ (δωρεάν) με παρουσίαση σχετικής ταυτότητας.

Πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00) & http://bit.ly/3VjZ0ZG

Ταυτότητα Φεστιβάλ

Διοργανωτές: Δήμος Λευκωσίας, Nicosia For Art

Χορηγοί φεστιβάλ: ΟΠΑΠ Κύπρου, CYTA, more.com, Ιταλική πρεσβεία, Cyprus Public Transport, Travelhouse, UCLan Cyprus, WINECORE, Gate Twenty Two Boutique Hotel, Classic Hotel Nicosia

Χορηγοί επικοινωνίας: Εκδοτικός Οίκος ΔΙΑΣ & Τηλεόραση ΣΙΓΜΑ