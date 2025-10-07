H νούμερο ένα πλατφόρμα ακινήτων στην Κύπρο, BuySell, σε συνεργασία με την AXIA Chartered Surveyors έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο μέρος της μεγαλύτερης και πιο εμπεριστατωμένης μελέτης τιμών πώλησης ακινήτων που έχει γίνει ποτέ στην Κύπρο.

Η ανάλυση καλύπτει 121,434 ακίνητα που προσφέρονται προς πώληση μέσω της πλατφόρμας BuySell. Το πρώτο μέρος της ανάλυσης αφορούσε στις τιμές 32,990 διαμερισμάτων δύο υπνοδωματίων που διατίθενται προς πώληση σε όλη την Κύπρο. Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στις τιμές 12,218 κατοικιών 3 υπνοδωματίων που διατίθενται προς πώληση σε όλη την Κύπρο.

Η συνεργασία της BuySell με την AXIA Chartered Surveyors σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ανάλυση δεδομένων στην κυπριακή αγορά ακινήτων. Για πρώτη φορά, επαγγελματίες και κοινό έχουν πρόσβαση σε δεδομένα μεγάλου όγκου που αποτυπώνουν με ακρίβεια την τρέχουσα εικόνα της αγοράς.

Κατοικίες 3 υπνοδωματίων Παγκύπρια

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται συνολικά οι αξίες ανά τ.μ. των κατοικιών τριών υπνοδωματίων σε παγκύπρια βάση και ανά επαρχία. Για ορθότερη ανάλυση υπολογίστηκε και ο μέσος όρος αλλά και η διάμεση τιμή.

Οι ακριβότερες πόλεις είναι η Λεμεσός και η Πάφος με διάμεσες τιμές στα €3,685/μ² και €3,652/μ² αντίστοιχα, και ακολουθεί η Αμμόχωστος με €3,470/μ² ενώ τελευταία είναι η Λευκωσία με μόλις €1,847/μ².

Σημαντική παρατήρηση από το παρακάτω διάγραμμα είναι η απόκλιση μεταξύ μέσου όρου και διάμεσης τιμής (average vs. median). Στατιστικά, το φαινόμενο αυτό οφείλεται στον μεγάλο αριθμό ακριβών ακινήτων που αυξάνουν σημαντικά τον μέσο όρο, χωρίς να επηρεάζουν αντίστοιχα τη διάμεση τιμή. Η επαρχία με τη μεγαλύτερη απόκλιση είναι η Λάρνακα, ακολουθούμενη από την Αμμόχωστο. Το γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο, αν ληφθεί υπόψη η ανοδική πορεία της Λάρνακας στον τομέα των ακινήτων, με σημαντικές επενδύσεις σε παραλιακές περιοχές (Δεκέλεια και Μακένζι) καθώς και μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Οι υψηλές αξίες που καταγράφονται σε αυτά τα έργα επηρεάζουν δυσανάλογα τον μέσο όρο, ανεβάζοντάς τον σημαντικά πάνω από τη διάμεση τιμή. Αντίθετα, η Λευκωσία εμφανίζει τη μεγαλύτερη ομοιογένεια, με πιο συμπαγή και σταθερή αγορά. Οι τιμές είναι γενικά χαμηλότερες και κινούνται σε μικρό εύρος, γι’ αυτό και οι συγκριτικοί δείκτες (διάμεσος και μέσος όρος) συγκλίνουν.

Ανάλυση κατοικιών 3 υπνοδωματίων για τη Λεμεσό

Για τους σκοπούς της μελέτης, αναλύθηκαν οι δεκαπέντε δημοφιλέστερες περιοχές της Λεμεσού βάσει των καταχωρήσεων της πλατφόρμας BuySell οι οποίες παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα.

Βάσει των στοιχείων που αναλύθηκαν ήταν αναμενόμενο ότι η Μαρίνα Λεμεσού θα κατέγραφε τις υψηλότερες ζητούμενες τιμές για κατοικίες λόγω της άμεσης πρόσβασης στη θάλασσα και της προνομιακής θέσης. Σε υψηλά επίπεδα τιμών βρίσκεται και ο Δήμος Λεμεσού με τιμές που επηρεάζονται από τα ακριβά έργα του κέντρου πόλης. Ακολουθούν οι παράκτιες ζώνες (όπως Μουτταγιάκα, Καλόγηροι, Γερμασόγεια, Άγιος Τύχωνας και Άγιος Αθανάσιος) λόγω της θέσης τους, τουριστικής ανάπτυξης και των high-end έργων που παρατηρούνται σε αυτές τις περιοχές καθώς και της ζήτησης την τελευταία 10ετία από Ρώσους. Στην περίπτωση του Πύργου Λεμεσού και Παρεκκλησιάς υπάρχει διαφορά των δυο στατιστικών μεγεθών που υποδεικνύει και εδώ τη μεγάλη συγκέντρωση πολυτελών κατοικιών προς πώληση που ψάχνουν αγοραστή. Στον αντίποδα οι πιο προσιτές περιοχές είναι στη δυτική Λεμεσό (Ύψωνας, Παλόδεια) αλλά και στη Μονή.

Ανάλυση κατοικιών 3 υπνοδωματίων για την Πάφο

Παραδοσιακά, η Πάφος είναι η επαρχία που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ζήτηση από αλλοδαπούς αγοραστές. Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται οι δώδεκα δημοφιλέστερες περιοχές.

Η πιο ακριβή περιοχή φαίνεται να είναι το πολυτελές resort “Aphrodite Hills” και ακολουθεί η περιοχή Θαλασσινών Σπηλιών στην Πέγεια. Οι πιο προσιτές περιοχές φαίνονται να είναι η Κάτω Πάφος (Universal), ο Δήμος Πάφου και η Έμπα οι οποίες αν και έχουν υψηλή ζήτηση λόγω τοποθεσίας – κοντά στο κέντρο και σε τουριστικές υποδομές, η υψηλή προσφορά και η διαφοροποίηση της ποιότητας ακινήτων (κυρίως παλιές αναπτύξεις) κρατούν τους συγκριτικούς δείκτες σε χαμηλότερα επίπεδα. Να σημειωθεί ότι για την Πάφο αναλύθηκαν 2,487 κατοικίες 3 Υ/Δ.

Ανάλυση κατοικιών 3 υπνοδωματίων για την Λάρνακα

Η Λάρνακα είναι η τρίτη πιο πυκνοκατοικημένη επαρχία και η πόλη που έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη αύξηση στις αξίες ακινήτων τα τελευταία πέντε χρόνια. Αυτό οφείλεται σε παράγοντες όπως η μετεγκατάσταση των διυλιστηρίων πετρελαίου, η εγγύτητα στο αεροδρόμιο, οι καλύτερες παραλίες σε σύγκριση με τη Λεμεσό, η εύκολη πρόσβαση στον Πρωταρά και την Αγία Νάπα, καθώς και στην Λευκωσία.

Οι δέκα κορυφαίες περιοχές παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραμμα:

Η ακριβότερη περιοχή είναι η Δεκέλεια ενώ η πιο προσιτή το κέντρο πόλης – πιθανόν λόγω των κατοικιών μεγαλύτερης ηλικίας. Η περίπτωση της Ορόκλινης είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική, καθώς η διάμεση τιμή διαμορφώνεται στις €3,490/μ², ενώ ο μέσος όρος εκτοξεύεται στις €10,296/μ². Αυτή η τεράστια απόκλιση δείχνει ότι η πλειονότητα των διαθέσιμων ακινήτων είναι σε χαμηλότερες τιμές κοντά €3,500/μ², όμως υπάρχουν πολυτελείς αναπτύξεις (κοντά στην παραλία) που ανεβάζουν το μέσο όρο.

Ανάλυση κατοικιών 3 υπνοδωματίων για την Αμμόχωστο

Για την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, αναλύθηκαν 1,346 καταχωρήσεις. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφημα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, κυριαρχούν οι περιοχές με τουριστική χρήση (Πρωταράς, Αγία Νάπα, Αγία Τριάδα και Κάππαρης) και ακολουθούν οι περιοχές όπου η ζήτηση είναι και τοπική. Άξιος αναφοράς είναι η διαφορά μέσου όρου και διάμεσης τιμής στις περιοχές Αγίας Νάπας και Αγίας Τριάδας όπου οι τιμές των πολυτελών κατοικιών ή των κατοικιών στην Μαρίνα Αγίας Νάπας εκτοξεύουν τον μέσο όρο. Από την άλλη οι αποκλίσεις στις περιοχές Αυγούρου και Σωτήρα δεν είναι ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικές λόγω του μικρού αριθμού καταχωρήσεων.

Ανάλυση κατοικιών 3 υπνοδωματίων για την Λευκωσία

Οι δέκα δημοφιλέστερες περιοχές της πρωτεύουσας που, όπως προαναφέραμε φαίνεται η πιο ομοιογενής, αναλύονται στο παρακάτω διάγραμμα:

Η Λευκωσία καταγράφει τα χαμηλότερα επίπεδα τιμών σε σύγκριση με τις άλλες επαρχίες, με τις περισσότερες περιοχές να κυμαίνονται μεταξύ €1,750–2,100/μ². Συνολικά, η Λευκωσία παρουσιάζει μια πιο ομοιόμορφη και προσιτή αγορά σε σχέση με τις παραθαλάσσιες επαρχίες, γεγονός που αντικατοπτρίζει ότι η ζήτηση είναι τοπική και κυρίως για μόνιμη κατοικία.

