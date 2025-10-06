1η Συνάντηση Εθελοντών

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025 – Κτήμα Κουσιουμή, 19:00

Κάθε χαμόγελο έχει τη δική του δύναμη. Κάθε δράση, μικρή ή μεγάλη, μπορεί να φέρει ελπίδα.

Το Always Ioanna Skordi Foundation διοργανώνει την 1η Συνάντηση Εθελοντών του Ιδρύματος, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, στο Κτήμα Κουσιουμή, στις 19:00.

Η εκδήλωση αποτελεί μια βραδιά γνωριμίας, έμπνευσης και ενημέρωσης γύρω από τις δράσεις και το όραμα του Ιδρύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα το έργο του, να ενημερωθούν για τον οικονομικό απολογισμό, να εγγραφούν ως νέα μέλη και να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες και κοκτέιλ γνωριμίας. Την εκδήλωση παρουσιάζει η γνωστή παρουσιάστρια Κωνσταντίνα Ευριπίδου, εθελόντρια του Ιδρύματος.

Το Always Ioanna Skordi Foundation ιδρύθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2023, εις μνήμη της Ιώαννας Μ. Σκορδή και είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, εγγεγραμμένο στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό μητρώου ΛΕΥ|Ι|0360.

Το Ίδρυμα έχει ως κύριο σκοπό να παρέχει οικονομική, ψυχολογική, ηθική και άλλη στήριξη σε παιδιά και εφήβους που πάσχουν από νεφροπάθειες, καρκίνο ή σπάνιες γονιδιακές παθήσεις.Η δράση του στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά, στη συνεργασία με άλλα ιδρύματα οργανισμούς και αρμόδιους φορείς.

Στο χαμόγελό της, άλλα χαμόγελα.

Γίνε κι εσύ μέρος του οράματος.