Το Zara παρουσιάζει στο κοινό της Κύπρου το πιο πρόσφατο και καινοτόμο image concept του, στο My Mall Limassol. Το κατάστημα ανακαινίστηκε και επεκτάθηκε κατά επιπλέον 3.500 τ.μ., προσφέροντας μια εντυπωσιακή αναβάθμιση που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία αγορών.

Με τη νέα του διαρρύθμιση, το Zara αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο σε μέγεθος κατάστημα Zara στην Κύπρο, δίνοντας στους πελάτες τη δυνατότητα να ανακαλύψουν αποκλειστικά κομμάτια που διατίθενται μόνο στο My Mall Limassol. Η διάταξη του χώρου έχει σχεδιαστεί με τρόπο που εξασφαλίζει οργάνωση και άνεση: οι συλλογές Zara Women, Zara Men και Zara Kids είναι προσεκτικά διαχωρισμένες, ενώ ξεχωριστοί χώροι φιλοξενούν τα παπούτσια, τα αξεσουάρ και τα αρώματα.

Η εξυπηρέτηση έχει εξελιχθεί ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σήμερα. Με τα νέα self check-outs, που υποστηρίζουν πληρωμές με κάρτα και μετρητά, αλλά και με ειδική μέριμνα για άτομα με αναπηρία και στους δύο ορόφους, οι επισκέπτες απολαμβάνουν ταχύτερη διαδικασία αγοράς, χωρίς αναμονές και ουρές.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην εμπειρία των δοκιμαστηρίων. Το κατάστημα διαθέτει πλέον περισσότερα και πιο άνετα δοκιμαστήρια. Επιπλέον, η εξωτερική smart screen παρουσιάζει τη διάταξη των δοκιμαστηρίων, δείχνοντας σε πραγματικό χρόνο πόσα είναι διαθέσιμα και ποια μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Παράλληλα, οι άνετοι καναπέδες που έχουν τοποθετηθεί σε ειδικά σημεία προσφέρουν στους επισκέπτες στιγμές χαλάρωσης κατά την αναμονή.

Πέρα από την ευκολία, το νέο image concept του Zara επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση της φυσικής και ψηφιακής εμπειρίας. Οι πελάτες μπορούν πλέον να απολαμβάνουν προηγμένες τεχνολογικές λύσεις, όπως η παραλαβή online παραγγελιών, ενώ το κατάστημα δίνει έμφαση και στη βιωσιμότητα, μέσα από εξελιγμένα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

Ο σχεδιασμός εισάγει μια νέα μινιμαλιστική αισθητική, συχνά με χώρους που αποπνέουν μια αίσθηση οικιακής θαλπωρής για συγκεκριμένες κατηγορίες, δημιουργώντας ένα ζεστό αλλά και εκλεπτυσμένο περιβάλλον αγορών. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του νέου image concept είναι ο αφιερωμένος χώρος για τη σειρά Zara Origins, που περιλαμβάνει διαχρονικά, υψηλής ποιότητας essentials, τα οποία συνδυάζουν αντοχή και κομψότητα.

Το νέο image concept του Zara από τον όμιλο Saywear στο My Mall Limassol συνδυάζει τον μοντέρνο σχεδιασμό με μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα, δημιουργώντας έναν χώρο όπου η μόδα συναντά την άνεση και την τεχνολογία. Πρόκειται για έναν προορισμό που υπόσχεται να αναβαθμίσει την εμπειρία αγορών για κάθε επισκέπτη.