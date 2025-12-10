Σε κινητοποίηση τέθηκε σήμερα λίγο μετά το μεσημέρι η Υπηρεσία Ασθενοφόρων μετά από κλήση που λήφθηκε στο κέντρο επειγόντων περιστατικών και αφορούσε πληροφορία για ανήλικο ο οποίος μετά από χρήση ουσιών αισθάνθηκε αδιαθεσία, παρουσίαζε συμπτώματα ζάλης ενώ είχε και τάσεις εμετού και λιποθυμίας. Το περιστατικό αυτό συνέβη έξω απο σχολειο Μέσης Εκπαίδευσης της Πάφου λίγα πριν σχολάσουν οι μαθητές.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Σίγμα, Μάριο Ιγνατίου, ο ανήλικος με καταγωγή από τη Συρία φέρεται να έλαβε από φιλικό του πρόσωπο, μαθητή, ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο τύπου vape το οποίο κάπνισε και στο οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές υπήρχε κάνναβη σε υγρή μορφή.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ο μαθητής ο οποίος ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ξαπλωμένος στο πεζοδρόμιο, δίπλα από κάγκελο πλαϊνής σιδερένιας εισόδου του σχολείου δεν φοιτά στο εν λόγω σχολείο αφού διέκοψε τη φοίτηση του όμως βρέθηκε εκεί για να συναντήσει φίλους του, από ένα εκ των οποίων, όπως φαίνεται πήρε το συγκεκριμένο vape και τράβηξε 2-3 φορές.

Στο σημείο κλήθηκε αμέσως ασθενοφόρο με αποτέλεσμα, ο 16χρονος Σύρος, να διακομισθεί εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου για να του παρασχεθούν οι Ά Βοήθειες.

Υπενθυμίζεται πως, τέλη Απριλίου ένας άλλος μαθητής, ηλικίας μόλις 17 ετών με καταγωγή από τη Γεωργία και μόνιμος κάτοικος Πάφου έχασε τη ζωή του μετά απο εισπνοή αερίου στην αυλή του σχολείου του μια Κυριακή απόγευμα.

